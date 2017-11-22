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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В РПЦ заявили о "непростом положении" православия в Абхазии

16:3322.11.2017
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© РИА Новости / Алексей МайшевПерейти в фотобанкГагры. Архивное фотоГагры. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Православная община Абхазии находится сейчас в непростом положении, вызванном политической ситуацией, однако грядущий Архиерейский собор РПЦ не будет обсуждать этот вопрос, заявил заместитель председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Территория Абхазии де-юре остается в духовной юрисдикции Грузинской православной церкви (ГПЦ), которую та получила в период советской власти после восстановления Грузинского католикосата. Однако де-факто с начала 1990-х годов Грузинская церковь почти утратила контроль над регионом и верующими. Сейчас в Абхазии почти нет грузинских священников, а окормлением верующих занимается духовенство Русской церкви, которая признает Абхазию канонической территорией ГПЦ.

"Нет предпосылок для того, чтобы в настоящее время Архиерейский собор Русской православной церкви занялся этим вопросом. Мы знаем, что православие в Абхазии находится в непростом положении. С этим согласны обе церкви – Русская и Грузинская", — заявил Балашов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Между церквами по этому вопросу, как заверил он, на протяжении многих лет идет диалог. В РПЦ надеются, что в будущем этот диалог "даст определенные результаты".

"Пока нет оснований для изменения существующей позиции Русской православной церкви по этому вопросу", — отметил представитель ОВЦС.

Вне зависимости от этого, как заверил протоиерей, католикос-патриарх всея Грузии Илия изъявил желание приехать в Москву. Однако, по данным Балашова, у РПЦ нет окончательного ответа в связи с состоянием здоровья грузинского патриарха.

Православие в Абхазии

Контроль над регионом и верующими Абхазии Грузинская православная церковь утратила вследствие грузино-абхазской войны 1992-1993 годов. Тогда большая часть грузинского духовенства по политическим причинам вынуждена была покинуть территорию Абхазии. Духовную жизнь региона стала восстанавливать небольшая группа местных приходских священников. Они составили епархиальный совет и избрали временно управляющим Сухумо-Абхазской епархии иерея Виссариона Аплиаа. Тогда же при поддержке Русской церкви несколько абхазов получили духовное образование и были рукоположены в священнический сан.

Фрагмент храма Метехи
© РИА Новости / Владимир Родионов
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В 2009 году Виссарион Аплиаа зарегистрировал новую церковную структуру — Абхазскую Православную Церковь с неурегулированным самопровозглашенным автономным статусом. Незадолго до этого он просил Московского, Грузинского и других православных патриархов восстановить Абхазскую Православную Церковь, прекратившую свое существование в 1795 году. Несмотря на то, что предстоятели отказали ему в этой просьбе, Абхазская православная церковь была официально зарегистрирована.

В 2010 году в регионе появилась еще одна православная структура — так называемая Священная митрополия Абхазии. Создание последней было инициировано несколькими клириками, вышедшими из подчинения иерея Виссариона Аплиаа и пытающимися "перетянуть" Абхазию под омофор Константинопольского патриархата, однако особого успеха они не добились.

В этой непростой духовной ситуации Русская православная церковь, как могла, продолжала оказывать помощь верующим Абхазии, пытаясь содействовать в разрешении проблемы в рамках церковно-правового поля.

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