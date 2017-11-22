В РПЦ заявили о "непростом положении" православия в Абхазии

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Православная община Абхазии находится сейчас в непростом положении, вызванном политической ситуацией, однако грядущий Архиерейский собор РПЦ не будет обсуждать этот вопрос, заявил заместитель председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Территория Абхазии де-юре остается в духовной юрисдикции Грузинской православной церкви (ГПЦ), которую та получила в период советской власти после восстановления Грузинского католикосата. Однако де-факто с начала 1990-х годов Грузинская церковь почти утратила контроль над регионом и верующими. Сейчас в Абхазии почти нет грузинских священников, а окормлением верующих занимается духовенство Русской церкви, которая признает Абхазию канонической территорией ГПЦ.

"Нет предпосылок для того, чтобы в настоящее время Архиерейский собор Русской православной церкви занялся этим вопросом. Мы знаем, что православие в Абхазии находится в непростом положении. С этим согласны обе церкви – Русская и Грузинская", — заявил Балашов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Между церквами по этому вопросу, как заверил он, на протяжении многих лет идет диалог. В РПЦ надеются, что в будущем этот диалог "даст определенные результаты".

"Пока нет оснований для изменения существующей позиции Русской православной церкви по этому вопросу", — отметил представитель ОВЦС.

Вне зависимости от этого, как заверил протоиерей, католикос-патриарх всея Грузии Илия изъявил желание приехать в Москву. Однако, по данным Балашова, у РПЦ нет окончательного ответа в связи с состоянием здоровья грузинского патриарха.

Православие в Абхазии

Контроль над регионом и верующими Абхазии Грузинская православная церковь утратила вследствие грузино-абхазской войны 1992-1993 годов. Тогда большая часть грузинского духовенства по политическим причинам вынуждена была покинуть территорию Абхазии. Духовную жизнь региона стала восстанавливать небольшая группа местных приходских священников. Они составили епархиальный совет и избрали временно управляющим Сухумо-Абхазской епархии иерея Виссариона Аплиаа. Тогда же при поддержке Русской церкви несколько абхазов получили духовное образование и были рукоположены в священнический сан.

В 2009 году Виссарион Аплиаа зарегистрировал новую церковную структуру — Абхазскую Православную Церковь с неурегулированным самопровозглашенным автономным статусом. Незадолго до этого он просил Московского, Грузинского и других православных патриархов восстановить Абхазскую Православную Церковь, прекратившую свое существование в 1795 году. Несмотря на то, что предстоятели отказали ему в этой просьбе, Абхазская православная церковь была официально зарегистрирована.

В 2010 году в регионе появилась еще одна православная структура — так называемая Священная митрополия Абхазии. Создание последней было инициировано несколькими клириками, вышедшими из подчинения иерея Виссариона Аплиаа и пытающимися "перетянуть" Абхазию под омофор Константинопольского патриархата, однако особого успеха они не добились.

В этой непростой духовной ситуации Русская православная церковь, как могла, продолжала оказывать помощь верующим Абхазии, пытаясь содействовать в разрешении проблемы в рамках церковно-правового поля.