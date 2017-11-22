В РПЦ надеются на расширение курса основ православной культуры в школах

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. В Русской православной церкви рассчитывают на расширение школьного курса по основам православной культуры, однако не стремятся это сделать любой ценой, понимая сложности организации образовательного процесса, заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Мы находимся в постоянном диалоге с Министерством образования и рассчитываем на продолжение и углубление этой темы. Но, повторяю, с пониманием всех особенностей, которые существуют в образовательном процессе. Не "проломить любой ценой": здесь нет никакого лоббизма церковного или религиозного. Здесь есть понимание того, каким должен быть современный молодой человек", — отметил он.

Вместе с тем, верующие РПЦ, по его словам, обеспокоены уровнем образования в стране, Церковь понимает всю важность его развития. Поэтому Церкви хочется, чтобы изучение религиозных основ культуры, "именно культурологического плана", стало бы в образовательном процессе шире. Однако в РПЦ понимают, что всю сложность этого вопроса.

Легойда подчеркнул, что хорошее знание основ традиционных религиозных культур – лучшая прививка от экстремизма. "Когда ты это знаешь хорошо, тогда тебя сложнее сбить с толку псевдорелигиозными новациями", — заметил представитель РПЦ.

Курс "Основы религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ), введенный в 2012 году по всей России для учащихся четвертых классов, предусматривает изучение на выбор основ православной, исламской, буддистской или иудейской культур. Кроме того, по желанию преподаются основы всех мировых религиозных культур или основы светской этики. Курс ОРКСЭ изучается в течение всего 4-го класса из расчета один час в неделю.