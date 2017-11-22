Церковь решит, сколько раз можно вступать в брак

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Русская православная церковь на заседаниях Архиерейского собора окончательно определится с вопросом о допустимом количестве браков для верующих, об этом в среду на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" рассказал заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Собор, приуроченный к празднованию восстановления патриаршества в Русской православной церкви, пройдет в Москве в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 29 ноября по 4 декабря. Архиерейский собор является одним из высших органов управления РПЦ.

"Сколько же раз позволительно вступать в брак и надо ли при этом считать только браки, которые были освящены церковным венчанием, или же и те, что были заключены в гражданском порядке, в загсе? Ясного ответа в действующем церковном праве не имеется, а как интерпретировать имеющиеся канонические нормы в новых условиях, когда браков заключается значительно больше, чем освящается в Церкви, существуют разные ответы. Решение будет принято на Соборе", — сказал священнослужитель.

Документ "О церковном браке" рассматривался в РПЦ несколько лет. По словам заместителя управляющего делами Московской патриархии архимандрита Саввы (Тутунова), в первую очередь речь шла о сведении всех существующих канонических норм в один текст.

"В церковном праве о браке до сего момента мы в основном опирались на положения, принятые еще в 18-19 веках. Некоторые вещи нужно адаптировать к современности, прописать формулы и процедуры", — отметил архимандрит Савва.