Архиерейский собор РПЦ обсудит, как пользоваться интернетом в монастырях

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Архиерейский собор Русской православной церкви в числе прочих вопросов обсудит использование интернета монашествующими, об этом сообщил в среду на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", заместитель управляющего делами Московской патриархии архимандрит Савва (Тутунов).

Собор, приуроченный к празднованию восстановления патриаршества в Русской православной церкви, пройдет в Москве в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 29 ноября по 4 декабря 2017 года. Архиерейский собор является одним из высших органов управления Русской православной церкви.

"Мы многие годы положение о монастырях и монашествующих, в котором изложен опыт и пожелания по жизни монастырей. Он много раз переписывался, публично обсуждался с 2010 года. В него вошли и размышления о современной монашеской жизни, в частности, такой момент как интернет в монастырях. Раньше его не было, а монастыри сейчас живут совсем в иных условиях, чем столетие назад", — сказал священнослужитель.

В свою очередь, руководитель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил "беспрецедентную открытость" подготовки церковных документов – "не только для практики нашей Церкви, но и других православных Церквей". По его словам, любой человек может внести свои замечания на этапе рассмотрения подобных документов.

"Если эти замечания релевантные, если они осмысленны, то все принимается и рассматривается. Документы проходят через огромное интеллектуальное сито обсуждения, и это уникальный случай в современном мире", — подчеркнул Легойда.