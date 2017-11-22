Архиерейский собор РПЦ может обсудить вопрос о "екатеринбургских останках"

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Один из высших органов власти Русской православной церкви – Архиерейский собор – возможно, обсудит результаты расследования по делу об установлении принадлежности найденных в 2007 году под Екатеринбургом останков, сообщил РИА Новости источник в Московской патриархии.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга.

Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели членов дома Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.

Собор, приуроченный к празднованию восстановления Патриаршества в Русской православной церкви, пройдет в Москве в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 29 ноября по 4 декабря 2017 года.

Согласно регламенту, соборные решения принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов принимается то решение, в пользу которого голосует председатель Собора – патриарх.

Как гласит Устав РПЦ, постановления Архиерейского собора вступают в силу сразу после их принятия. Утверждение постановлений Архиерейского собора, относящихся к вероучению и каноническому устройству, осуществляется Поместным собором РПЦ.