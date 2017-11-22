Духовенство из 22 стран примет участие в Архиерейском соборе РПЦ в Москве

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. В Русской православной церкви рассказали о числе участников Архиерейского собора, который пройдет в Москве под председательством патриарха Кирилла с 29 ноября по 4 декабря.

Собор, приуроченный к празднованию восстановления патриаршества в Русской православной церкви, пройдет в Москве в храме Христа Спасителя.

"Представлены будут все страны канонического присутствия Русской православной церкви… в том числе Японская православная церковь", — сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заместитель управляющего делам Московской патриархии архимандрит Савва (Тутунов).

В свою очередь заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов рассказал о том, на каком международном уровне будет представлен собор.

"Мы подсчитали что на соборе, кроме РФ, будут присутствовать архиереи 22 стран, это если говорить о местоположении их резиденций", — отметил он.

Кроме того, на соборе будут присутствовать архиереи из Украины. Подавляющее большинство из них подтвердили свое участие в грядущем соборе.