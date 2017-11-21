Архиепископ Кентерберийский впечатлен темпами возрождения религии в России

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Духовный лидер англикан архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби впечатлен "величайшим возрождением" религиозной жизни в России после 70 лет безбожной власти.

"В 1991 году в России православие исповедовали 30% верующих. В Англии, например, тогда было только 15%. Мы вам завидуем! Это величайшее возрождение", — сказал Уэлби на встрече с общественными и религиозными деятелями в британском посольстве.

Он подчеркнул, что возрождение религиозной жизни в России "происходит долговременное с процессами секуляризации в странах Америки и Европы". По его словам, Россия является "одной из величайших цивилизаций", и ее объединяет с Западом наличие общих ценностей, основанных на христианстве.

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби впервые совершает визит в Москву, который, как подчеркивают в посольстве Великобритании, носит пастырский, экуменический и политический характер.