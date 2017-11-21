РПЦ и Церковь Англии обсудили приоритеты сотрудничества

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби назвали послевоенное восстановление Сирии и Ирака важнейшим вопросом сотрудничества двух конфессий.

"Вопрос послевоенного восстановления Сирии и Ирака является важнейшей темой для практического сотрудничества между христианами на ближайшие годы", — говорится в совместном заявлении предстоятеля Русской православной церкви и духовного лидера англикан по итогам встречи в Москве.

Кроме того, патриарх и архиепископ призвали международное сообщество предпринять незамедлительные действия для поддержки христиан и других групп населения Ближнего Востока. По их словам, на Ближнем Востоке необходимо обеспечить безопасность и восстановить инфраструктуру, чтобы христиане вернулись туда вновь.

"Широкомасштабная гуманитарная помощь необходима страдающим людям и многочисленным беженцам, в том числе тем, кто оказался в странах Европы и Америки", — отмечают они.

Главы Русской церкви и Церкви Англии призвали религиозных и политических лидеров во всем мире объединить усилия для поиска эффективного способа противодействия экстремизму.

"Важным аспектом такого соработничества является межрелигиозный диалог. Различия в вероучении не должны препятствовать представителям разных религий жить в мире и согласии, которые являются залогом доброго будущего для всего мира", — заявили религиозные лидеры.

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби впервые совершает визит в Москву, который, как подчеркивают в посольстве Великобритании, носит пастырский, экуменический и политический характер.