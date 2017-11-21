Мусульмане России надеются на господдержку системы вакуфов

КАЗАНЬ, 21 ноя – РИА Новости, Радик Амиров. Основному инструменту помощи слабозащищенным социальным слоям населения в исламе – вакуфу — нужна государственная поддержка, заявил РИА Новости заммуфтия Татарстана по работе с территориями Мансур Джалялетдин на международной конференции "Вакфы в России: особенности и перспективы развития" во вторник в Казани.

Термин "вакуф" (или "вакф") имеет арабское происхождение и означает имущество, не облагаемое налогом и неотчуждаемое, предоставленное в виде дара или по завещанию религиозным или благотворительным организациям. Причем предназначается оно исключительно для достижения благотворительных, религиозных и определенных общественных целей. Джалялетдин подчеркнул, что сегодня в России не вакуф, а садака (пожертвования от организаций и физлиц) является основным источником финансирования исламских организаций.

"Вакуф, созданный на законодательной основе, мог бы оказывать финансовую помощь не только духовным центрам, но и поддержку малому и среднему бизнесу, принадлежащему не только мусульманам. Например, в предоставлении недвижимости в аренду, земель или техники, что позитивно повлияло бы на развитие не только мусульманской, но и экономики страны в целом", — сказал заммуфтия Татарстана.

По его словам, в современных законодательных условиях России вакуфную систему сложно реализовывать, регулировать, стандартизировать и адаптировать. "Причина одна — отсутствие четких законодательных гарантий неотчуждаемости вакуфов. А главным качеством вакуфной собственности является именно ее неотчуждаемость", — пояснил РИА Новости Джалялетдин.

Он уверен, что без плотного взаимодействия духовенства, современной мусульманской бизнес-элиты и представителей власти развитие этого института невозможно. Наладить такое взаимодействие – одна из главных целей конференции в Казани. Форум также позволит россиянам познакомиться с зарубежным опытом создания и развития институтов вакуфа.