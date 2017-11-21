Западу грозит "апокалиптическая реальность", заявил патриарх Кирилл

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, предупредивший в понедельник о возможном скором наступлении конца света, на встрече с делегацией Церкви Англии назвал "реальностью апокалипсиса" законодательство европейских стран.
По его словам, человечество сегодня вступило в тяжелый глобальный кризис: стремительно растет количество войн, ухудшается ситуация с экономикой. "После холодной войны мы ждали, что наступит мир, но количество региональных конфликтов приобретает грозное измерение, в них втягиваются и великие державы, растет социальное неравенство в глобальных масштабах. Политики, экономисты, культурологи пытаются найти ответы, почему это все сегодня происходит", — продолжил предстоятель Русской церкви.
Он также подчеркнул, что все плохое, что происходит в человеческой жизни, "происходит от греха. "Если зло принимает глобальное измерение, значит, что-то плохое в душе у людей происходит", — подчеркнул патриарх, заверив, что Русская церковь всегда готова к контактам и к открытому и честному разговору с европейскими христианскими общинами.