Западу грозит "апокалиптическая реальность", заявил патриарх Кирилл

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, предупредивший в понедельник о возможном скором наступлении конца света, на встрече с делегацией Церкви Англии назвал "реальностью апокалипсиса" законодательство европейских стран.

"То, что мы сегодня видим в западных странах, куда страшнее, чем то, что происходило с религией в СССР. Происходит атеизация. Бог изгоняется из человеческой жизни. Игнорируется божественный закон. Особенно разрушительным является то, что это игнорирование облекается в форму государственного закона. Если люди силой государственного закона будут принуждать совершать грех или солидаризироваться с грехом, то мы вступаем в апокалиптическую реальность", — считает патриарх Кирилл на встрече.

По его словам, человечество сегодня вступило в тяжелый глобальный кризис: стремительно растет количество войн, ухудшается ситуация с экономикой. "После холодной войны мы ждали, что наступит мир, но количество региональных конфликтов приобретает грозное измерение, в них втягиваются и великие державы, растет социальное неравенство в глобальных масштабах. Политики, экономисты, культурологи пытаются найти ответы, почему это все сегодня происходит", — продолжил предстоятель Русской церкви.

Он также подчеркнул, что все плохое, что происходит в человеческой жизни, "происходит от греха. "Если зло принимает глобальное измерение, значит, что-то плохое в душе у людей происходит", — подчеркнул патриарх, заверив, что Русская церковь всегда готова к контактам и к открытому и честному разговору с европейскими христианскими общинами.