Близок ли закат: патриарх Кирилл призвал не допустить "окончания истории"

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предрек приближение конца света. Об этом он сообщил в свой 71-й день рождения после Божественной литургии в храме Христа Спасителя.

По словам предстоятеля Русской православной церкви, человечество входит в "критический период развития", поэтому все люди, которые дорожат своей родиной, должны сплотиться. Патриарх заявил, что невооруженным глазом видно, как приближаются "грозные мгновения истории", описанные в Откровении апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Глава РПЦ также напомнил, что, по христианскому вероучению, время наступления заката человечества зависит от самих людей. Кроме того, по его мнению, россияне должны осознать ответственность за свою страну и весь человеческий род и остановить "сползание в бездну окончания истории".

Помимо этого, патриарх рассказал, каким образом грех просачивается в жизнь человека — через искусство. Он выразил уверенность, что если театр и кинематограф не нацелены на обогащение личности, то в конечном итоге превращаются в "гирю", мешающую человеку "взлететь".

"Я имею в виду не все искусство, а то, которое в последние годы заявляет о некоей своей особой роли, об особых правах нести народу искушение и грех, сбивать с толку людей", — подчеркнул глава РПЦ.

Также патриарх заявил, что многие представители интеллигенции повторяют ошибки предшественников, которые, по его мнению, "довели страну до гибели революционных событий 1917 года". Предстоятель РПЦ призвал "не раскачивать лодку человеческих страстей", поскольку на людей и так постоянно оказывается пагубное влияние, "разрушающее духовную жизнь".

Кроме того, патриарх представил сборник своих мыслей и рассуждений, охватывающих 80 тем — от церковного устройства до постмодерна и Украины. По его мнению, книга станет полезной каждому.

Ограничение свободы человека



Патриарх Кирилл объяснил, почему Церковь выступает за осознанное ограничение свободы человека.

"Либеральная трактовка свободы и прав человека предполагает абсолютизацию суверенитета отдельной личности и его прав вне нравственного контекста. С точки зрения христианства, ошибка светского гуманизма заключается в том, что он не учитывает фактора искаженной природы человека, его склонности к греху, возможности употребления свободы во зло как для самого человека, так и для всего общества", — сказал глава РПЦ.

По его мнению, такое понимание прав и свобод неприемлемо, поскольку оно используется для утверждения в обществе представлений о допустимости в качестве социальной нормы "таких греховных примеров как аборты, гомсексуализм и эвтаназия".

"Узаконивание греха"

Ранее Патриарх Кирилл призвал российские власти и общество противостоять тенденции на "узаконивание греха".

"Сегодня мы видим, что происходит в мире, когда силой закона, силой власти насаждаются страшные грехи, а люди, которые желают этому греху противостоять, просто выражая свое несогласие с греховностью, могут быть репрессированы", — сказал предстоятель Русской православной церкви.

Патриарх напомнил, что Русь с древних времен называлась Святой Русью, потому что для ее народа "святость была абсолютным нравственным идеалом", который не смогли искоренить ни революция 1917 года, ни последовавшие за ней репрессии.

"Верим, что, пройдя трудным путем XX века, прикоснувшись к гонениям и испытаниям, мы выработали в себе некий иммунитет, некую нечувствительность к дьявольским соблазнам и искушениям", — отметил патриарх.

"Милосердие к грешникам"

Глава РПЦ призвал священников быть милосердными к людям и быть осторожнее в своих высказываниях и оценках, иначе для таких представителей духовенства могут последовать наказания.

Патриарх прокомментировал случаи, когда семьям, потерявших маленьких детей, священники говорят им, что утрата ребенка — это расплата "за грехи".

"Если кто-то говорит, что "за грехи", то такого батюшку надо самого сразу запрещать в священнослужении. Как так можно? Не знаю, с каким сердцем и с какой головой может быть священник, чтобы так сказать несчастной матери или отцу", — заявил предстоятель РПЦ.

Также патриарх отметил, что многое зависит от личного состояния души священника.

"Если душа черствая, то и ответы будут абсолютно нежизненными, черствыми, неубедительными. А если священник через самого себя пропускает проблемы, с которыми к нему обращаются, то у него вырабатывается способность формулировать правильные ответы на задаваемые вопросы. Потому что без такого внутреннего сопереживания наши слова никогда не будут убедительными", — сказал он.

Глава РПЦ подчеркнул, что его слова относятся ко всей "духовнической практике", включая произнесение проповедей. Патриарх заявил, что если священник не переживает сам то, что проповедует, то это сразу становится заметно, и проповедь не сможет "достичь души".

Предстоятель Русской православной церкви также добавил, что священник должен говорить то, что "является плодом его переживаний, подкрепляя свои слова крепкой верой и любовью к людям".