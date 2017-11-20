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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл предупредил о приближении конца света

15:2020.11.2017
(обновлено: 15:42 20.11.2017)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит литургию в храме Христа Спасителя в день своего рождения. 20 ноября 2017Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит литургию в храме Христа Спасителя в день своего рождения. 20 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что человечество, погрязнув во грехе, приближается к концу света.

Ритуальный костер. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Царь придет, Америка рухнет": конец света и судьба России в "пророчествах"

По словам главы РПЦ, все люди, которые любят родину, должны быть вместе, поскольку человечество входит в "критический период развития", и это видно невооруженным глазом.

"Нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории, о которых говорил в своем Откровении апостол и евангелист Иоанн Богослов", — сказал он после Божественной литургии в храме Христа Спасителя.

Патриарх добавил, что, согласно христианскому вероучению, наступление конца света зависит от самих людей. Он призвал каждого осознать ответственность за Россию и весь человеческий род, а также остановить "сползание в бездну окончания истории".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит службу в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. 12 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Киреев
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Патриарх призвал власти противостоять "узакониванию греха"

Предстоятель Русской православной церкви обратил внимание на то, что сейчас грех демонстрируют самым притягательным способом. По его словам, это происходит через кинематограф и театр.Патриарх также заметил, что искусство, которое призвано обогащать личность, превращается в гирю, которая не дает человеку "взлететь".

"Я имею ввиду не все искусство, а то, которое в последние годы заявляет о некоей своей особой роли, об особых правах нести народу искушение и грех, сбивать с толку людей", — подчеркнул патриарх.

По его мнению, многие представители интеллигенции повторяют ошибку предшественников, "доведших страну до гибели революционных событий" 1917 года. Патриарх призвал не "раскачивать лодку человеческих страстей, потому что люди и так испытывает постоянное негативное влияние, "разрушающее его духовную жизнь".

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Религия и мировоззрение
Комментарии
12 пользователей оставили 12 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Владимир Мих
И Кирилл и РПЦ в целом сделала все, чтобы этот "конец света" приблизить.
Был у РПЦ шанс в начале 90-х, когда она имела огромнейший кредит доверия от людей. Но она пошла в сторону усиления не духовного, но мирского.. продажа (ЦЕРКОВЬЮ!!!) табака и алкоголя, ожим недвижимости и пресловутый закон о передаче имущества РПЦ, битва за бабло, мирская власть, близость к Кремлю, преследование мирским судом за оскорбление религиозных чувств, преподавание религии в госшколах... - все это дало ей мирское богатство и власть, но растратило этот огромный кредит доверия и не позволило РПЦ стать духовным лидером России.
А ведь могло бы и получиться.. но бабло в очередной раз победило...
15:35
20.11.2017
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rotenberg_03
И то верно. Высокодуховным россиянам надо запретить разгалающее западное искусство и интернет. Надо позаботиться, чтобы в рунете остались лишь ролики Кадырова и поповских крёстных ходов. Вот тогда великая-матушка-вперёд-Россия будет окончательно ограждена от концесветной напасти.
15:35
20.11.2017
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