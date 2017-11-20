Патриарх Кирилл предупредил о приближении конца света

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит литургию в храме Христа Спасителя в день своего рождения. 20 ноября 2017

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит литургию в храме Христа Спасителя в день своего рождения. 20 ноября 2017

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что человечество, погрязнув во грехе, приближается к концу света.

По словам главы РПЦ, все люди, которые любят родину, должны быть вместе, поскольку человечество входит в "критический период развития", и это видно невооруженным глазом.

"Нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории, о которых говорил в своем Откровении апостол и евангелист Иоанн Богослов", — сказал он после Божественной литургии в храме Христа Спасителя.

Патриарх добавил, что, согласно христианскому вероучению, наступление конца света зависит от самих людей. Он призвал каждого осознать ответственность за Россию и весь человеческий род, а также остановить "сползание в бездну окончания истории".

Предстоятель Русской православной церкви обратил внимание на то, что сейчас грех демонстрируют самым притягательным способом. По его словам, это происходит через кинематограф и театр.Патриарх также заметил, что искусство, которое призвано обогащать личность, превращается в гирю, которая не дает человеку "взлететь".

"Я имею ввиду не все искусство, а то, которое в последние годы заявляет о некоей своей особой роли, об особых правах нести народу искушение и грех, сбивать с толку людей", — подчеркнул патриарх.

По его мнению, многие представители интеллигенции повторяют ошибку предшественников, "доведших страну до гибели революционных событий" 1917 года. Патриарх призвал не "раскачивать лодку человеческих страстей, потому что люди и так испытывает постоянное негативное влияние, "разрушающее его духовную жизнь".