Медведев отметил роль главы РПЦ в развитии диалога государства и церкви

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения и отметил, что благодаря ему сегодня развивается конструктивный диалог между государством и Русской православной церковью, поздравительная телеграмма опубликована на сайте кабинета министров.

"Благодаря Вам сегодня государство и Русская православная церковь развивают конструктивный диалог. Вместе многое делают для того, чтобы люди в нашей стране жили лучше. Участвуют в важных социальных и благотворительных проектах, обустраивают больницы и приюты. Восстанавливают памятники истории и культуры. Общими усилиями воспитывают у молодёжи уважительное отношение к людям разных религий и национальностей", — говорится в поздравлении.

Глава правительства заявил, что многолетнее первосвятительское служение Кирилла значимо не только для церкви, но и для всей страны. "Вы всегда призываете к миру и согласию, справедливости и милосердию. С верой в сердце и большой любовью стремитесь объединить людей вокруг ценностей, важных для каждого. Это находит большой отклик в обществе. Заслуживает самой глубокой признательности", — отметил он.

По словам Медведева, безусловной заслугой патриарха является постоянный межрелигиозный, межконфессиональный диалог, консолидация многомиллионного русского мира, поддержка соотечественников, для которых важно сохранять связь с Родиной, свою культурную самобытность, традиции и родной язык.