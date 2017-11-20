Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом поздравил предстоятеля Русской православной церкви с днем рождения и подарил картину "Успенский собор Кремля".

"Хочу Вас сердечно поздравить с днем рождения, поблагодарить вас за ваше служение и пожелать, пожелать всего самого-самого доброго, здоровья. Поменьше работать", — сказал Путин на встрече с патриархом в Кремле.

Картина "Успенский собор Кремля" была написана художником Владимиром Лаповком в 2007 году.

Глава РПЦ поблагодарил президента за подарок, а также за соработничество, которое осуществляется в России между государством и церковью.

"Все соработничество направлено на простую одну цель – чтобы людям было лучше, чтобы люди жили хорошо – и духовно, и материально, чтобы процветала наша страна, и чтобы счастье было в каждой семье. Я благодарю вас за то, что сегодня это соработничество набирает силу, и думаю, что многие его положительно оценивают. Так что сердечно вас благодарю", — сказал он.

Патриарх, которому в понедельник исполнился 71 год, признался, что подарок ему понравился.

"Замечательная картина, Успенский собор. Очень хорошая картина, приятная, написана хорошо. Спасибо Вам большое!" — отметил он.

"Вам большое спасибо! Спасибо за все, что вы делаете для страны, для людей наших", — сказал в ответ на это Путин.