МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник отмечает 71-й день рождения, в свой праздник он совершит литургию в храме Христа Спасителя и будет работать в обычном режиме.

"У святейшего патриарха будет обычный рабочий график, с встречами и работой с документами. Утром патриарх совершит божественную литургию. Разумеется, в этот день многие хотят его поздравить лично, ряд государственных и общественных деятелей, и для этого он несколько часов будет находиться в храме Христа Спасителя", — сказал РИА Новости пресс-секретарь предстоятеля священник Александр Волков.

Он уточнил, что специальных торжеств в этот день не предусматривается. Кроме того, по словам Волкова, патриарх предлагает священнослужителям, которые захотят подарить ему цветы, отправить эти средства на содержание больницы святителя Алексия. Ранее предстоятель РПЦ выступал с подобными обращениями в день своих именин и на Рождество.

В понедельник в храме Христа Спасителя также состоится презентация книги патриарха Кирилла "Мысли. Высказывания. Суждения". В сборнике собраны наиболее важные и интересные фрагменты из написанного и сказанного автором почти за полвека, с 1969 года. "В книге есть высказывания о богословии, Церкви и государстве, о человеке и обществе, о ценностях и мировоззрениях, об истории и будущем, о смысле жизни и смысле веры", — уточнили в патриаршей пресс-службе.