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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Самолет SSJ-100 иркутской авиакомпании назвали именем Сергия Радонежского

12:4919.11.2017
(обновлено: 12:52 19.11.2017)
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© РИА Новости / Нина КремницерСамолет с бортовым номером RA-89008, названный именем Преподобного Сергия Радонежского, авиакомпании ИрАэроСамолет с бортовым номером RA-89008, названный именем Преподобного Сергия Радонежского, авиакомпании ИрАэро
© РИА Новости / Нина Кремницер

ИРКУТСК, 19 ноя – РИА Новости, Нина Кремницер. На стоянке иркутского аэропорта прошла церемония освящения самолета Sukhoj Superjet 100 с бортовым номером RA-89008, он теперь носит имя преподобного Сергия Радонежского.

Этой церемонией иркутская авиакомпания "ИрАэро" продолжила традицию: на прошлой неделе протоиерей Константин Кожуховский освятил еще два лайнера SSJ 100. Теперь они поднимаются в небо с именами святого благоверного князя Александра Невского и святителя Руси князя Владимира.

Традиция

Самолет Sukhoi Superjet 100. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Традиция называть самолеты именами святых была заложена в "ИрАэро" около шести лет назад, когда авиапарк пополнился лайнерами CRJ-200. Сегодня они носят имена Святителей Николая Чудотвореца, Иоасафа Белгородского, Георгия Победоносца, Софрония Иркутского, Иннокентия Иркутского и Благоверного князя Дмитрия Донского.

Как рассказал РИА Новости представитель авиакомпании "ИрАэро" Алексей Шапенков, многие авиакомпании присваивают самолетам имена, но, как правило, это делается, чтобы увековечить знаменитых военачальников, певцов, поэтов, художников, писателей, спортсменов.

"У "Аэрофлота" есть самолет, носящий имя Владимира Высоцкого. Широко используются компанией имена известных полководцев. Есть лайнеры "Михаил Кутузов", "Багратион", "Барклай де Толли". Классики русской литературы – Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Антон Чехов и другие также "стали" самолетами. Многие зарубежные авиакомпании тоже дают своим самолетам имена. Но только в Иркутске лайнеры называют именами святых", — сказал Шапенков.

Сейчас у авиакомпании уже девять лайнеров, все они носят имена святых.

Церемония освящения

Пассажирский самолет Сухой Суперджет 100
© Фото : официальный сайт ОАО "Компания "Сухой"
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Освящение самолетов обычно проводит отец Константин — настоятель храма Дмитрия Донского. Эта церковь находится на территории бывшего военного авиационного инженерного училища. Он же окормляет часовню Благодатное небо, которая расположена в здании аэровокзала. Во время обряда протоиерею помогал клирик иркутского собора Богоявления иерей Владислав Чапайкин. Священнослужители нанесли на перегородки в салоне самолета кресты – знак защиты от зла, прочли молитвы и окропили лайнер как снаружи, так и внутри святой водой.

"Невольно наблюдая за пассажирами в салоне, видишь, как перед взлетом или посадкой многие люди крестятся и просят "Господи благослови!". Не важно, верит человек в Бога или нет, но он молится, потому что испытывает страх. Пассажирам, пилотам и бортпроводникам гораздо спокойнее лететь на самолете, который освящен, поскольку они находятся под защитой и покровительством святого угодника божьего", — пояснил после проведения церемонии отец Константин.

Он также добавил, что столь благое дело стало возможно благодаря инициативе руководства "ИрАэро" и ее президента Юрия Лапина.

До конца года авиакомпания планирует освятить оставшиеся шесть "Суперджетов". Им будут присвоены имена Святителя Спиридона Тримифунтского, Святых Матроны Московской и Ксении Петербургской, Святых апостолов Петра и Павла, преподобного Серафима Саровского.

"ИрАэро" работает на рынке авиаперевозок с 1999 года. В настоящее время в парке компании 24 самолета. Это АН—24 и АН—26 различных модификаций, CRJ-200 и несколько модификаций SSJ-100. Широта полетов авиаперевозчика, с учетом чартерных рейсов, охватывает всю Россию, а также ряд городов Китая и Европы.

© РИА Новости / Нина КремницерОбряд освящения самолета SSJ 100 авиакомпании "ИрАэро"
© РИА Новости / Нина Кремницер
Обряд освящения самолета SSJ 100 авиакомпании "ИрАэро"
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