Святой офшор: секреты могущества Банка Ватикана

Антон Скрипунов, для РИА Новости

"Баснословные суммы. Самые влиятельные люди. Абсолютная анонимность" — именно таким слоганом мог бы встречать Банк Ватикана своих клиентов. Но, как говорят, деньги любят тишину, большие деньги — мертвую тишину, поэтому Банк Ватикана является одной из самых закрытых в мире финансовых структур. О "мировой кубышке" Святого престола — в материале РИА Новости.

Загадочный епископ

Согласно официальным данным, объем активов Банка Ватикана составляет 3,3 миллиарда евро. Этот отчет стал всего третьим во многовековой истории финансовой организации. Первый был опубликован в 2014 году — тогда выяснилось, что всего за 12 месяцев банк увеличил свою прибыль в 26 раз. Сложно узнать, какие суммы были на его счетах в "потаенный период", о котором вновь заговорили на днях, после сенсационного заявления итальянского журналиста Джанлуиджи Нуцци. Он, как никто другой, знает ватиканскую "кухню" изнутри.

"В Ватикане существует блок людей, которые мешают реформистской деятельности папы Франциска, как в свое время было с Бенедиктом XVI. Этот блок ранее существовал под руководством епископа Пола Марцинкуса", — утверждает Нуцци.

Американского епископа Пола Марцинкуса, президента Института религиозных дел (официальное название банка), называют одним из самых могущественных католических деятелей XX века. Как утверждает журналист, дело священнослужителя живет даже после его смерти в 2006 году.

"Банкир Господа Бога"

"Ваше Святейшество, именно я взял на себя тяжелое бремя промахов и ошибок, которые совершили бывшие и нынешние руководители…" — так начиналось письмо, найденное в номере Роберто Кальви, председателя Banco Ambrosiano. Полиция Лондона обнаружила тело банкира повешенным под лондонским мостом "Черные монахи". Позже выяснилось, что незадолго до смерти 17 июня 1982 года он отчаянно пытался связаться с руководством Propaganda Due (P-2) — таинственной масонской ложей, связанной с итальянской мафией.

Роберто Кальви был вхож во все двери Ватикана, за что получил прозвище "банкир Господа Бога". Именно там он нашел себе подельника и заключил с ним сделку, которая стала для него роковой, — Марцинкуса.

В Средние века Ватикан был, пожалуй, самым богатым в мире государством. Причиной этому послужил огромный авторитет папы Римского. Святой престол не стеснялся своей зажиточности, пока не грянула Реформация, сильно ударившая по его имиджу. В итоге сокровища Ватикана стали доступны только избранному кругу людей. А в XIX веке папа Лев XIII распорядился разместить на двери секретного архива надпись: "Всяк сюда входящий без специального разрешения святого отца подлежит немедленному отлучению от Церкви".

© Фото : public domain Епископ Пол Марцинкус © Фото : public domain Епископ Пол Марцинкус

Однако лишь в 1942 году "тайное хранилище" юридически стало банком, хоть и специфическим. Официальная цель создания Института религиозных дел (Istituto per le Opere di Religione — IOR) — управление финансами различных религиозных организаций по всему миру. Инвестиции, вклады, кредиты — все, что угодно верующей душе, причем со строгим соблюдением конфиденциальности. В недавнем расследовании газеты The London Telegraph Банк Ватикана и вовсе упоминается как одно из "налоговых убежищ".

Такая опция давала простор прежде всего для могущественной итальянской мафии. Мистер Роберто Кальви и отец Пол Марцинкус стали отмывать их деньги: банкир выдавал существующие лишь на бумаге кредиты, а епископ заверял их личной печатью папы Римского. Но был ли последний в курсе этого?

Окрыленные успехом партнеры решили выйти на международный уровень, создав Banco Ambrosiano Holding, через который были открыты компании и организации в различных странах. Епископ же входил в совет директоров зарегистрированного на Багамах Ambrosiano Overseas — дочерней структуры холдинга. Большинство из этих фирм были липовыми, что в 1978 году заинтересовало Центробанк Италии. Тот публично объявил о грядущем крахе Banco Ambrosiano. Это вызвало панику среди вкладчиков. В 1981 году Кальви арестовали прямо в офисе P-2, но тому удалось выйти на свободу и уехать в Лондон.

Святой вкладчик

Пол Марцинкус стал первым подозреваемым в деле об убийстве Кальви. Еще бы, ведь после скоропостижной смерти папы Иоанна Павла I (он правил 33 дня) в 1978 году по коридорам Апостольского дворца поползи слухи, что это дело рук могущественного хранителя ватиканских финансов.

От Банка Ватикана потребовали возместить ущерб в размере полутора миллиардов долларов. Но обманутым вкладчикам было выплачено лишь 240 миллионов, а IOR из-под удара ушел. А все потому, что он не подпадает под законы Италии, находясь вне чьей-либо юрисдикции. Главой банка является папа Римский.

Марцинкус пробыл управляющим банка аж до 1986 года и успел засветиться в еще одном темном деле. Как утверждает журналист Джанлуиджи Нунци, епископ сумел привлечь самый крупный вклад, закрытие которого может привести к "краху всего финансового учреждения". Вкладчиком, по его словам, была знаменитая мать Тереза.

По версии Нунци, мать Тереза входила в банк через "вспомогательный вход". Там ее встречал лично Марцинкус. Говорят, что благодаря тесному общению с монахиней он сумел "обработать" группу влиятельных кардиналов, чтобы не допустить реформирование финансовой структуры.

"Наднациональная структура"

В последнее время все чаще идут разговоры, а не закрыть ли вообще Банк Ватикана. Мол, пора бы уже церкви забыть латинскую поговорку "Деньги не пахнут". Причиной тому послужил очередной крупный скандал, существенно подкосивший влияние ватиканских банкиров. В 2010 глава IOR Этторе Тедески был арестован по подозрению в отмывании денег. Три года спустя папа Франциск пошел на революционную меру, впервые в истории установив внешний аудит IOR.

"Я думаю, что папа Франциск и его преемники будут делать его все более прозрачным для общественности и церковных кругов, дабы избежать критики, которая наносит существенный урон авторитету Римско-католической церкви", — полагает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

"Есть целый ряд итальянских католических деятелей, которые заинтересованы в сохранении действующей банковской тайны и которые связаны с итальянскими предпринимателями. Но в результате реформ, как я понял, удалось добиться независимости этой банковской структуры", — отмечает он.

Хотя не так давно утверждалось, что те же немецкие мультимиллионеры предпочитают Ватикан Швейцарии или Лихтенштейну. Католическая церковь сейчас ощущает себя "наднациональной структурой", поэтому деятельность ее банка все в меньше зависит от бизнесменов. А папа Франциск устранил тех кардиналов, "которые мешали деятельности церкви".

Впрочем, поверженные банкиры готовы отомстить своему обидчику. В сентябре видные католические богословы и священники предложили сместить папу Франциска из-за его реформ. Под документом, обвинявшим понтифика в ереси, подписался и Тедески. Пока неизвестно, понял ли папа намек: деньги Банка Ватикана любят тишину и никому не позволено ее нарушать. Даже наместнику Бога на Земле.