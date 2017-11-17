РПЦ отвергла причастность епископа Тихона к делу Серебренникова

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В РПЦ назвали "сплетнями" сообщения СМИ о причастности епископа Тихона к уголовному преследованию режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом заявил патриарший совет по культуре, ответственным секретарем которого является епископ.
В РПЦ напомнили, что Тихон неоднократно отрицал подобные обвинения. Так, в одном из недавних интервью он заявил, что не смотрел "Ученика" и вообще ничего, что Серебренников "снимал и ставил".
Также в совете назвали "враньем" слухи о том, что Тихон участвовал в снятии с премьеры спектакля "Нуреев". Епископ заявил, что "для значительной части нашего прогрессивного креативного общества слухи и сплетни — это их вдохновение и упоение".
Следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина. Затем под стражу взяли экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, а Серебренникова поместили под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября ее перевели под домашний арест. Остальные арестованные вину не признают.