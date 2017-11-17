РПЦ отвергла причастность епископа Тихона к делу Серебренникова

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В РПЦ назвали "сплетнями" сообщения СМИ о причастности епископа Тихона к уголовному преследованию режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом заявил патриарший совет по культуре, ответственным секретарем которого является епископ.

Телеканал "Дождь" со ссылкой на двух неназванных "федеральных чиновников" сообщал, что епископ Тихон (Шевкунов) выражал недовольство творчеством режиссера "в закрытых беседах с Путиным" и показал президенту фильм "Ученик".

В РПЦ напомнили, что Тихон неоднократно отрицал подобные обвинения. Так, в одном из недавних интервью он заявил, что не смотрел "Ученика" и вообще ничего, что Серебренников "снимал и ставил".

Также в совете назвали "враньем" слухи о том, что Тихон участвовал в снятии с премьеры спектакля "Нуреев". Епископ заявил, что "для значительной части нашего прогрессивного креативного общества слухи и сплетни — это их вдохновение и упоение".

Художественного руководителя "Гоголь-центра" подозревают в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на проект "Платформа". Для работы над ним Серебренников создал независимую организацию "Седьмая студия".

Следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина. Затем под стражу взяли экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, а Серебренникова поместили под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября ее перевели под домашний арест. Остальные арестованные вину не признают.