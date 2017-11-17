В Египте при строительстве жилого дома обнаружили остатки древнего храма

Рабочие в процессе зачистки раскопа в некрополе Дер Эль Банат в Фаюмском оазисе Египта, где была найдена мумия с позолоченной картонажной маской в ходе археологических исследований, проводимых Центром Египтологических исследований Российской Академии наук. Архивное фото

Рабочие в процессе зачистки раскопа в некрополе Дер Эль Банат в Фаюмском оазисе Египта, где была найдена мумия с позолоченной картонажной маской в ходе археологических исследований, проводимых Центром Египтологических исследований Российской Академии наук. Архивное фото

КАИР, 17 ноя — РИА Новости. Остатки древнеегипетского храма обнаружили строители при возведении фундамента жилого дома в провинции Кальюбия в окрестностях Каира, пишет новостной портал "Йоум7".

Вызванные на стройплощадку археологи сообщили, что храм, скорее всего, был посвящен богам Гору, Исиде и Осирису. Под землей обнаружили фрагменты стен храма с изображенными на них богами и древнеегипетскими иероглифами. Место строительства было закрыто, там проведут археологические раскопки, уточняет издание.

Ученые говорят, что под землей могут быть остатки не только храма, но целого древнего города. Возраст находки пока не определен, отмечается в материале.