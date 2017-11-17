Жители Узбекистана считают главной опасностью религиозный экстремизм

ТАШКЕНТ, 17 ноя – РИА Новости. Распространение религиозного экстремизма лидирует в числе главных опасностей для Узбекистана, так считают 64,1% граждан республики, следует из данных центра изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" ("Социальное мнение"), обнародованных в пятницу.

"Сравнительный анализ явлений, представляющих наибольшую опасность для Узбекистана по предыдущим этапам исследования, показывает понижение тревоги по поводу "религиозного экстремизма" до 64,1% в 2017 году", — говорится в пресс-релизе "Социального мнения". По результатам аналогичного опроса в 2015 и 2016 годах видели в этом опасность 80% и 85,8% опрошенных.

Среди опрошенных тревогу в связи с религиозным экстремизмом больше всего испытывают жители Наманганской и Ферганской областей (на востоке Узбекистана) – 86,7% и 78,7% соответственно, в возрастной шкале – респонденты от 30 до 49 лет (68%).

По данным опроса, в "тройку" основных опасностей для Узбекистана также вошли коррупция и взяточничество (62,4%), а также проблемы в социальной сфере — безработица, цены, уровень жизни (56,2%). Проблемами распространения преступности и наркомании озабочены 35,9% респондентов.

По мнению 31,6% опрошенных, борьба с терроризмом является важной задачей для обустройства будущего Узбекистана. Лидируют здесь укрепление мира, стабильности и межнационального и гражданского согласия (92,1%), повышение уровня и качества жизни (66,4%) и совершенствование системы социальной защиты населения (34,6%). При этом главным гарантом мира и спокойствия в Узбекистане остается президент (92,6%), вторую строчку занимает армия (58,2%), на третьей — органы власти (26,3%).

Опрос проходил в 12 областях Узбекистана, в автономии Каракалпакстан и Ташкенте. В нем приняли участие 1,1 тысячи человек, из них 41% — мужчины и 59% — женщины, горожане — 51%, сельские жители — 49%. В опросе участвовали представители различных возрастных групп с 18 лет.