В РПЦ заявили о ключевой роли УПЦ в обмене пленными в Донбассе

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Ключевую роль в осуществлении обмена военнопленными в Донбассе играют миротворческие усилия и "нравственный авторитет" Украинской православной церкви Московского патриархата, заявил в четверг РИА Новости пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков, комментируя обращения представителей украинской стороны к президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука по обмену пленными между Киевом, ДНР и ЛНР; Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту идею.

"Очень важно, что именно нравственный авторитет Украинской православной церкви, объединяющей украинцев по обе стороны конфликта, делает возможной ту реальную работу по освобождению военнопленных, которая проводится на регулярной основе. В этом ключе можно приветствовать новые возможности, которые могут открыться после обращения господина Медведчука к президенту России", — сказал Волков.

Он напомнил, что предстоятель Русской православной церкви в ходе всего конфликта на Востоке Украины "с особым вниманием относится к теме освобождения задержанных с обеих сторон противостояния лиц".

"Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прилагает все возможные миротворческие усилия и поддерживает участие Украинской православной церкви и лично митрополита Онуфрия по освобождению удерживаемых сторонами конфликта лиц. За время конфликта более 15 человек смогли вернуться к своим семьям благодаря поддержке Церкви", — сказал пресс-секретарь патриарха.

В среду Медведчук на встрече с Путиным сообщил, что Украина готова освободить 306 человек в рамках обмена пленными в Донбассе, в свою очередь Киев ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными, а силы ополчения — террористическими.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.