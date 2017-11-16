В храмах Хабаровской епархии прошли молебны по погибшим в крушении L-410

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – РИА Новости. Прихожане молятся во всех храмах Хабаровской епархии за жертв авиакатастрофы в селе Нелькан, а также за выздоровление выжившей девочки, сообщает информационный отдел епархии.

Следовавший по маршруту Хабаровск — Нелькан самолет L-410, принадлежащий ФГУП "Хабаровские авиалинии", 15 ноября утром при заходе на посадку потерпел крушение. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка 3,5 года. Ребенка в четверг на самолете МЧС перевезли в Хабаровск, где ее ждут врачи в двух больницах: во второй краевой, где подтвердят или опровергнут диагноз "черепно-мозговая травма", и детской краевой больнице, где будут лечить перелом.

"В храме святителя Николая города Николаевска-на-Амуре была совершена заупокойная панихида по погибшим в авиакатастрофе жителям села Нелькан… 16 ноября по благословению митрополита Хабаровского и Приамурского Владимира во всех храмах Хабаровской епархии совершены заупокойные литии и вознесены молитвы о скорейшем выздоровлении выжившей девочки", — говорится в сообщении.