В Карелии возведут мусульманский центр

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Торжественная церемония закладки памятного камня под основание исламского центра в Карелии прошла во вторник с участием главы региона Артура Парфенчикова, мэра Петрозаводска Ирины Мирошник и первого зампреда Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Рушана Аббясова.

Как сообщил в среду РИА Новости Аббясов, "строительство мусульманского центра станет очередным большим проектом по укреплению духовных скреп российского общества".

"Примечательно, что в церемонии вместе с последователями ислама региона приняли участие глава Карелии Парфенчиков и мэр Петрозаводска Мирошник. Это показывает заботу местных властей о приверженцах нашей религии", — сообщил первый зампред ДУМ РФ. По его словам, местная община давно высказывалась о начале строительства нового центра.

"Здание, где сейчас проходят молебны, на пятничные службы не может вместить всех желающих, и нашим братьям приходится молиться на улице. Поэтому принято решение о возведении другого, более просторного центра", — отметил Аббясов.

Предполагается, что в столице Карелии в следующем году будет дан старт строительству мечети, а через несколько лет – мусульманскому центру, включающему в себя также административное здание и воскресную школу.

Основными прихожанами мусульманского центра Петрозаводска являются татары, чеченцы, дагестанцы, а также студенты и аспиранты вузов Карелии из преимущественно арабских стран.