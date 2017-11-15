Глава Кемеровской области продолжит помогать отшельнице Агафье Лыковой

КЕМЕРОВО, 15 ноя — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев продолжит оказывать помощь таежной отшельнице-староверке Агафье Лыковой, несмотря на то, что ее домохозяйство находится на территории Хакасии, и впредь будет откликаться на ее просьбы, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе обладминистрации.

Глава Хакасии Виктор Зимин в ходе "прямой линии" во вторник заявил, что запретил воздушным судам приземляться на территории заповедника, где живет Агафья Лыкова, так как это нарушает закон, а также признался, что не является ее поклонником.

"Амана Тулеева и Агафью Карповну связывает давняя дружба. Они познакомились 20 лет назад и не переставали общаться: несколько раз в год Лыкова передает весточку губернатору через главу Таштагольского района Владимира Макуту, который посещает ее в ходе облетов шорской тайги. Мы оказываем системную помощь: не только продукты и гостинцы, но к ней ни раз приезжали волонтеры, помогали по хозяйству, охотники защищали ее дом и хозяйство от медведей. Нельзя запретить дружить", — сказал собеседник агентства.

В администрации Кузбасса также отметили, что в январе 2016 года Тулеев лично проводил Лыкову домой, на заимку, после выписки из Таштагольской больницы, где она по его распоряжению проходила обследование и лечение.

"Если бы власти Хакасии оказывали системную помощь, реагировали на проблемы и редкие просьбы Агафьи Лыковой, то Кузбассу не было бы необходимости вмешиваться", — добавили в пресс-службе.

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, долгие годы отшельники старались уберечь семью от влияния внешней среды, особенно в отношении веры. К моменту обнаружения геологами таежных жителей было пятеро: глава семейства Карп Лыков, сыновья Саввин (45 лет), Димитрий (36 лет) и дочери Наталья (42 года), Агафья (34 года). В 1981 году один за другим умерли трое из детей — Саввин, Димитрий и Наталья, а в 1988 году ушел из жизни отец Лыковых. В настоящее время Агафья Лыкова живет в тайге одна.