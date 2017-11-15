Папе римскому подарили Lamborghini

ВАТИКАН, 15 ноя — РИА Новости, Сергей Старцев. Итальянская автомобилестроительная компания Lamborghini преподнесла в дар папе римскому Франциску уникальный экземпляр спортивного автомобиля модели Huracan, который предполагается продать на аукционе, а вырученные средства передать на благотворительность.

В среду утром в Ватикане понтифик принял от руководства Lamborghini белоснежный автомобиль, получивший свое название в честь бога ветра древних майя, и расписался фломастером на его капоте.

Позднее итальянский суперкар будет продан на торгах аукционного дома Sotheby`s, а вся выручка его продажи будет передана в личное распоряжение папы Франциска на цели благотворительности. Впрочем, глава Римско-католической церкви уже заранее распорядился о назначении этих средств.

Согласно сообщению службы печати Святого престола, деньги будут переданы на реализацию сразу трех проектов. Первый из них — под названием "Помощь страдающей церкви" — связан с восстановлением жилых домов и общественных зданий иракских христиан, проживавших в районе Ниневии, где с 2014 года хозяйничали боевики террористической группировки "Исламское государство*". Речь идет о создании условий для возвращения бежавших из этого района христиан в родные места.

Второй проект — "Дом папы Франциска" — предусматривает оказание поддержки католической Общине папы Иоанна XXIII, которая помогает женщинам, ставшим жертвами торговцев людьми, и бывшим проституткам. Часть средств, вырученных от продажи уникального автомобиля, будет также передана двум итальянским благотворительным организациям, занимающимся гуманитарными проектами по оказанию помощи женщинам и детям в странах Африки.

Модель Lamborghini Huracan была представлена на Женевском автосалоне в марте 2014 года. Цена этого автомобиля в базовой комплектации составляет около 200 тысяч долларов, однако папе римскому был подарен уникальный экземпляр специальной комплектации.

*Запрещенная в России террористическая организация.