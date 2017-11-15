Глава Хакасии признался, что "не очень любит" отшельницу Агафью Лыкову

КРАСНОЯРСК, 15 ноя — РИА Новости. Глава Хакасии Виктор Зимин заявил, что запретил воздушным судам приземляться на территории заповедника, где живет отшельница-староверка Агафья Лыкова, так как это нарушает закон, а также признался, что не является ее поклонником.

"Бабушка Агафья — и так нагрузка великая для многих. Она проживает… вообще это заповедник, и там бывать нельзя никому", — сказал Зимин в ходе "прямой линии" во вторник.

Он пояснил, что к Лыковой, нарушая закон, прилетают грузы из соседнего региона. "Каждый житель республики хотел бы иметь такие условия для проживания, бесплатные: снабжение, полеты, связь, авиация, и еще соседи иногда пиарятся… Запретил, сказал, еще раз борт придет оттуда — вы нарушили закон страны. Не имеете права ни садиться там, ни прилетать. И позорить нас не надо… А они там прям кормильцы", — сказал глава Хакасии.

Он добавил, что Лыковой несколько раз предлагали переселится к людям. "Я не очень люблю бабушку Агафью, а к старообрядческой вере отношусь с большим уважением… Бабушка Агафья не является носителем никаких великих дел", — заявил Зимин.

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, долгие годы отшельники старались уберечь семью от влияния внешней среды, особенно в отношении веры. К моменту обнаружения геологами таежных жителей было пятеро: глава семейства Карп Лыков, сыновья Саввин (45 лет), Димитрий (36 лет) и дочери Наталья (42 года), Агафья (34 года). В 1981 году один за другим умерли трое из детей — Саввин, Димитрий и Наталья, а в 1988 году ушел из жизни отец Лыковых. В настоящее время Агафья Лыкова живет в тайге одна.

Несмотря на то, что территориально заимка отшельницы относится к Хакасии, губернатор Кузбасса Аман Тулеев в течение многих лет шефствует над Лыковой. Впервые они встретились осенью 1997 года, когда он побывал на ее заимке в Таежном тупике. С тех пор глава Кузбасса постоянно оказывает ей помощь.

Письма от Лыковой с различными просьбами Тулееву чаще всего доставляет глава Таштагольского района Владимир Макута (обычно он посещает заимку в ходе профилактических облетов территории для своевременного обнаружения лесных пожаров и незаконных вырубок). Отшельница регулярно поздравляет Тулеева с праздниками и передает подарки, сделанные своими руками (например, старообрядческие четки).