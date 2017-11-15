Православные активисты призвали заменить звезды кремлевских башен орлами

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Православное движение "Сорок сороков" призвало убрать рубиновые звезды с башен Кремля, заменив их на двуглавых орлов, что, по мнению организации, может послужить примирению и восстановлению исторической справедливости.

"Мы искренне убеждены в том, что рубиновые звезды должны стоять на тех зданиях, которые были построены за 70-летний советский период российской истории, но никак не на башнях Кремля, к строительству которого большевики не имеют никакого отношения", — говорится в заявлении движения.

В столетие революции, когда, по мнению движения, российское общество подводит итог "социальному эксперименту государственного строительства без Бога и его заповедей, на башни московского Кремля должны вернуться двуглавые орлы тысячелетней Российской империи". Как отметили в движении, сегодня часто звучат речи о "примирении", непрерывном историческом процессе и тысячелетней российской государственности.

"Но стоит взглянуть на Кремль, как тут же возникает закономерный вопрос: а куда пропал тот самый имперский золотой двуглавый орел со скипетром и державой, который является гербом нашей страны, и какое отношение имеют красные звезды к пятисотлетнему кремлю, построенному православным Московским князем в самом сердце Третьего Рима –самого сильного православного царства?" — сказано в заявлении.

Православные активисты напомнили, что Спасская, Троицкая и Никольская башни Кремля названы так в честь Христа, Святой Троицы и Николая Чудотворца. Они недоумевают, почему на этих строениях до сих пор стоят звезды, "под знаком которых производили беспрецедентные в мировой истории гонения на христиан, взрывали тысячи удивительных соборов, разоряли мощи, глумились над верующими, учили детей плевать в иконы".

В движении заявили, что советская символика справедливо присутствует, например, памятнике рабочему и колхознице на ВДНХ, так как он символизирует коммунистическую эпоху.

"И коль уж мы ищем примирения в истории 70-летнего советского периода с 1000-летним православно-имперским, то было бы хорошо все советские символы, созданные в советское время, оставить неизменными, а старым, дореволюционным символам, созданным нашими же великими предками, вернуть их первоначальное значение и название", — добавили активисты.

В беседе с РИА Новости координатор движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин уточнил, что планируется сбор подписей с призывом заменить звезды Кремля на двуглавых орлов. "Мы планируем отправить подписи в администрацию президента и управление делами президента, которые как раз сейчас ведут ремонт кремлевских башен. Вообще, именно это меня натолкнуло на мысль: я вчера приезжал и увидел, что башни стоят в лесах. Почему бы как раз сейчас это не сделать — совершить исторически справедливый обмен", — подчеркнул он.