В РПЦ опровергли сообщения о незаконном строительстве храма в Куркино

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Строительство храма в столичном районе Куркино, вопреки сообщениям некоторых СМИ, проходит полностью на законных основаниях и при поддержке местных жителей, заявили РИА Новости в пресс-службе фонда "Поддержки строительства храмов города Москвы".

Строительство храма на улице Воротынская, 14 на севере Москвы началось 13 ноября. По данным СМИ, против строительства выступают некоторые горожане, считающие, что для этого нет необходимых документов.

"По улице Воротынская, вл. 14, корп. 1, между Финансово-хозяйственным управлением Русской православной церкви и Департаментом городского имущества города Москвы заключен договор безвозмездного пользования земельным участком, предназначенным для проектирования и строительства православного храмового комплекса. Договор был заключен в соответствии с положительным заключением по результатам публичных слушаний. То есть при поддержке местных жителей", — заверили в пресс-службе фонда.

В фонде утверждают, что "по многочисленным просьбам и при активном участии этих же местных жителей" были собраны средства на размещение на участке временного храма. Размещение, добавили в фонде, было также согласовано с управой района Куркино. В фонде "Поддержки строительства храмов города Москвы" напомнили, что в соответствии с градостроительным законодательством "для размещения некапитальных объектов не требуется получения разрешения на строительство", поэтому разрешенное использование земельного участка "соответствует его фактическому использованию".

В 2015 году между жителями Лосиноостровского района Москвы развернулось противостояние по вопросу передачи части территории парка "Торфянка" под строительство храма. Суд тогда вынес решение, что строительство законно, а Московская епархия заявила, что готова рассмотреть возможность строительства Казанского храма в другом подобающем месте. В качестве альтернативы "Торфянке" верующим выделены два участка на Анадырском проезде, на одном из них уже построен временный храм.