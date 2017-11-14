В РПЦ против наименования событий 1917 года "русской революцией"

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Коммунистическая идеология была привнесена в Россию извне, поэтому не следует называть события 1917 года "русской революцией", считает первый заместитель председателя Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.

Терминами "Русская революция" и "Великая русская революция" в настоящее время принято обозначать события с февраля по октябрь 1917 года, в ходе которых власть перешла от царя к Временному правительству, которое вслед за этим было свергнуто большевиками.

"Таким образом, вся вина перекладывается на русское общество. И русский народ, который, по факту – главная жертва событий 1917 года, становится не жертвой, а виновником. Происходит подмена, подтасовка", — отметил представитель РПЦ.

Как сто лет назад, так и сейчас, по его мнению, перед Россией стоят схожие проблемы. Однако в настоящее время появляются и "другие вопросы, которые не существовали в 1917 году".

"Вопросы о единой идентичности и единой идеологии, если на них ответить правильно, будут средством против дестабилизации общества", — считает Щипков.