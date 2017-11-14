Путин в среду посетит Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 15 ноября посетит Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь в подмосковной Истре и осмотрит комплекс монастырских зданий после масштабной реконструкции, сообщила пресс-служба Кремля.

"Глава государства осмотрит комплекс монастырских зданий после масштабной реконструкции, которая осуществляется на средства Благотворительного фонда, созданного в 2008 году. За это время восстановлено и отреставрировано 29 из 31 объекта ансамбля Ново-Иерусалимского монастыря", — говорится в сообщении.

Как сообщается, в мероприятии примут участие сопредседатели Благотворительного фонда — председатель правительства Дмитрий Медведев, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель правления фонда Виктор Зубков.