Молельная комната для мусульман открылась в аэропорту Ташкента

ТАШКЕНТ, 13 ноя – РИА Новости. Круглосуточная молельная комната для мусульман открылась в международном аэропорту имени Ислама Каримова в Ташкенте, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе национальной авиакомпании (НАК) "Узбекские авиалинии", в структуру которой входят все аэропорты республики.

"В воскресенье в аэропорту Ташкента круглосуточно открыта специальная комната для совершения мусульманской молитвы – намаза", — сообщил представитель авиакомпании. По его словам, молельная комната организована в одном из терминалов аэропорта, которая также оборудована местом для совершения малого омовения.

В авиакомпании напомнили, что "Узбекские авиалинии" регулярно организуют чартерные рейсы в Мекку для совершения хаджа (паломничества) к святым местам.

Общая квота паломников в Саудовскую Аравию из Узбекистана в 2017 году была увеличена на 20% по сравнению с 2016 годом — до 13,2 тысячи человек. При этом квота на умру (малый хадж) сохранилась на уровне 6 тысяч паломников. Власти Узбекистана обратились с просьбой к Саудовской Аравии увеличить с 2018 года квоту на умру с 6 тысяч до 10 тысяч человек.

В Узбекистане, где проживают 32,5 миллиона человек, 94% жителей исповедуют ислам, 3,5% граждан республики — православные христиане, остальные принадлежат к другим религиозным конфессиям.