Исламские бренды со всего мира представят на выставке в Москве

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Крупнейшие производители халяльной продукции из различных стран мира примут участие 16 ноября в выставке Moscow Halal Expo, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

"В Moscow Halal Expo 2017 примут участие компании из 40 стран мира. На Выставочной экспозиции будут презентованы компании и бренды из России, Азербайджана,Брунея, Индонезии, Саудовской Аравии, Малайзии, США, Турции, Узбекистана, Сирии и Египта", — отмечают в оргкомитете.

Как подчеркивают организаторы, среди компаний-участниц будут не только производители мясной продукции, но и представители других отраслей. На выставке представят, в том числе, халяльные сладости, молочную продукцию и косметику. Moscow Halal Expo пройдет в выставочном центре "Сокольники".

"В рамках салона состоится конгрессная площадка, нацеленная на стимулирование продаж и увеличение доли халяль на рынке СНГ и России, и Москвы в частности, путем проведения семинаров, форумов а так же ритейл воркшопа, на который приглашены продовольственные сети разного калибра", — подчеркивают организаторы.

Халяль ("дозволенное") — все то, что разрешено у мусульман к употреблению и использованию, в том числе в пищу. Достоверность продукции подтверждается путем соответствующей маркировки, чему предшествует процесс сертификации на предмет соответствия стандарту. По данным совместного исследования Thomson Reuters и Dinar Standard индустрия халяльного питания может к 2020 году вырасти почти вдвое, составив порядка 2,6 миллиарда долларов.