Англиканская церковь разрешила мальчикам носить каблуки и надевать юбки

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Англиканская церковь обновила правила для своих школ, теперь их ученики могут одеваться "вне зависимости от гендерных стереотипов", сообщает The Guardian.

Руководство Церкви Англии призывает учителей избегать различных ярлыков, предостерегая их от "гомофобных, биофобных и трансфобных" высказываний в адрес учеников. Начальная и средняя школа является, согласно правилам, временем "творческого исследования", когда ребенок может примерить на себя "множество плащей идентичности".

"Например, ребенок может самостоятельно выбрать пачку, диадему принцессы и каблуки и/или шлем пожарного и плащ супергероя", — говорится в заявлении духовного лидера Англиканской церкви архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби.

Церковь заявляет, что преследует цель не допустить, чтобы ученики ее школ и академий "имели заниженную самооценку" из-за издевательств насчет их "предполагаемой или фактической сексуальной ориентации или гендерной идентичности".

"Мы должны во что бы то ни стало избегать сведения достоинства любого человека к стереотипу или проблеме", — подчеркивает Уэлби.

Ранее стало известно, что юританского учителя Джошуа Сатклифа отстранили от работы после того, как он назвал ученика-трансгендера девочкой. В ближайшее время учитель предстанет перед дисциплинарной комиссией, которая рассмотрит вопрос о его увольнении.