РПЦ выберет лучшие молодежные проекты

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Всероссийский фестиваль "Славим Отечество", на котором наградят лучшие молодежные проекты, состоится 15 ноября в храме Христа Спасителя, сообщает Синодальный отдел по делам молодежи Русской православной церкви.

"Православные и светские молодежные общественные организации и объединения принимают самое активное участие в жизни страны, реализуют программы и проекты, направленные на оказание помощи людям в ней нуждающимся. Знакомство с этими организациями и проектами, содержательный диалог православной и светской молодежи также является важнейшей задачей фестиваля", — говорится в сообщении.

Почетным гостем фестиваля будет президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева. В зале церковных соборов храма Христа Спасителя пройдет торжественная церемония награждения лауреатов в следующих номинациях: "Сохранение духовно-нравственных ценностей в современном информационном пространстве", "Бережное отношение к русскому языку и литературе", "Красота и самобытность России в изобразительном искусстве", "Активная гражданская позиция и социальная инициатива", "Славные традиции российской науки".

"Все лауреаты фестиваля будут награждены дипломами Фонда социально-культурных инициатив и Синодального отдела по делам молодежи Русской православной церкви, ценными призами и подарками", — отмечают в Русской церкви.

Ранее патриарх Кирилл Патриарх призвал духовенство уделять особое внимание работе с молодежью, "идти в школы, развивать систему церковного образования", сделать эту систему привлекательной и интересной для молодежи. Для этого священники должны "научиться говорить с ними другим языком".

"Все это должно не формально исполняться, не по приказу, а по искреннему желанию в первую очередь настоятелей и духовенства. Вот тогда у нас изменится очень многое: не только в приходской жизни, а в жизни нашего народа. Если большинство православной молодежи пройдут в детстве и юности через наши приходы, это будут добрые граждане России — замечательные семьи построят и воспитают следующее поколение в духе и силе, которые принес нам Господь", — заявил предстоятель РПЦ.