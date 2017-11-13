"Христиане — вон!": российские сатанисты готовятся к страшному

Антон Скрипунов

Молодые люди в черной одежде с пятиконечными звездами давно стали предметом страха россиян, постоянно фигурируя в криминальных сводках. Теперь же всех сатанистов могут объявить вне закона за оскорбление чувств православных и мусульман. О конфликте прислужников темных сил с верующими и властями — в материале РИА Новости.

Проблемы с законом

Основатель "Сатанинской церкви" в России Олег Сатанинский (так он представляется публично) жалуется на постоянные проверки со стороны правоохранительных органов. "Проблемы с властями у нас", — вздыхает он, не желая вдаваться в подробности.

Проверка прокуратурой Москвы была начата по запросу депутата Госдумы Ивана Сухарева. Тот полагает, что сатанисты оскорбляют верующих традиционных конфессий страны.

"Я считаю немыслимым, когда в стране, где две ведущие религии, православие и ислам, исповедуют традиционные ценности, в то же время имеются несовместимые вещи — церковь называют сатанинской. <…> У них другие, злые цели. И если православная церковь проповедует добро более тысячи лет на территории России, то подобного рода организации немыслимы на нашей территории", — объясняет свою инициативу депутат.

© AP Photo Церемония в "церкви Сатаны". 1 февраля 1967 год © AP Photo Церемония в "церкви Сатаны". 1 февраля 1967 год

"Больные ублюдки"

В середине 2000-х многие в России боялись сатанистов. Причиной тому были многочисленные телесюжеты об их зверствах. В массовом сознании прочно утвердился образ молодых людей в черной одежде, которые, будучи "под кайфом", оскверняют церкви, кладбища и совершают ритуальные убийства животных. Буквально на днях астраханские СМИ сообщили, что местные служители Сатаны съели голубей прямо во время рок-концерта.

"Сатанисты никаких животных не убивают. Вообще, убийство невинного живого существа в сатанизме не считается правильным. Лично я вообще больше люблю животных, чем людей, особенно кошек. У меня они и дома есть", — утверждает 30-летняя сатанистка Софья.

Сатанисты взяли за основу учение американца Антона ЛаВея, в 1966 году создавшего первую сатанинскую организацию. Он же написал авторитетную для сатанистов всего мира "Сатанинскую библию", идея которой заключается в том, что рая не существует, поэтому надо сполна насладиться жизнью земной. Свое учение он считал чисто антихристианским. Но, как ни странно, даже у сатанистов есть список грехов — в их числе различные оскорбления, глупость, самообман, стадное чувство, ограничение чужой воли и "отсутствие широты взглядов".

© Фото : предоставлено Сатанинской церковью Салема Сатанинские атрибуты © Фото : предоставлено Сатанинской церковью Салема Сатанинские атрибуты

Поэтому сатанисты при любом возможном случае отрицают обвинения в оскорблении чувств христиан и мусульман, хотя та же группа "Сатанинской церкви" в соцсети "ВКонтакте" приветствует пользователей фразой "Если вы христианин — пожалуйста, покиньте страницу, ибо здесь могут быть ненамеренно оскорблены ваши чувства".

"Они себя мыслят как некий антипод христианства. Я беседовал с одним сатанистом и спрашивал: "Почему вы ломаете кресты, а не полумесяцы, не шестиконечные звезды?" Они прямо говорят, что именно христианство — полная противоположность им, с ним идет непримиримая борьба. <…> Их задача — напугать людей, общество, это такое стремление обратить на себя внимание своими действиями. <…> Говорить о сатанистах как о какой-то организованной конфессии не приходится. Это нечто вроде первых революционных групп в России второй половины XIX века", — замечает известный сектовед протоиерей Олег Стеняев.

Сатанист сам решает, участвовать ли ему в каких-либо ритуалах, никаких обязательств перед культом нет. Главное условие: обряды должны совершаться только после заката при зажженных черных свечах у алтаря, в роли которого выступает обнаженная женщина. Впрочем, отношение большинства сатанистов к своим обрядам вряд ли можно назвать серьезным. И вот почему.

Уже много лет сатанисты стараются отмежеваться от тех, кто действительно убивает животных и рисует пентаграммы на стенах, таких они называют дьяволопоклонниками.

"Больные ублюдки, называющие себя сатанистами! Они даже понятия не имеют, что это такое, даже не вникали в это. Из-за них у всех складывается неправильное видение сатанизма!" — возмущаются на форуме чернокнижников.

Вместо подвала — каземат

"Моего бывшего мужа чуть не избили за футболку с пентаграммой. Но, с другой стороны, если ты просто сатанист и не трубишь об этом на каждом углу, проблем с безопасностью быть не должно, у меня их нет. Хотя когда окружающие слышат, что я сатанистка, округляют глаза и задают глупые вопросы про жертвоприношения и сжигание церквей", — делится сатанистка Софья.

В последнее время сатанисты все реже афишируют свою деятельность, поэтому исследователям подсчитать их крайне сложно. Известно, что "Сатанинская церковь РФ" претендует на звание единственной в нашей стране подобной организации, так как поддерживает связь с "Церковью Сатаны". А вот про другие сатанинские организации нет объективных данных, подчеркивает старший преподаватель философского факультета МГУ, религиовед Павел Костылев.

"Чтобы быть сатанистом, поддерживать сатанинское вероучение и практиковать сатанинские ритуалы, необязательно быть членом какой-либо организации. Однако индивидуальный сатанизм пока не стал предметом серьезного религиоведческого исследования", — добавляет эксперт.

В РПЦ на просьбу РИА Новости прокомментировать деятельность движения чернокнижников напомнили, что отношение Церкви к сатанизму, "равно как и отношение других традиционных религиозных" институтов, общеизвестно.

"Мы полагаем, что такого рода мировоззрение разрушает как человеческую личность, так и семью, общество и государство. То, что нам известно о деятельности организаций, отождествляющих себя с сатанизмом, является достаточным для реагирования на этот вызов уголовно-правовыми методами", — подчеркивает заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Любопытно, что после вмешательства прокуратуры публичная активность сатанинских "первосвященников" почти умерла. Возмущение своих последователей Олег Сатанинский гасит крайне осторожной фразой: "Они (правоохранительные органы. — Прим. ред.) обязаны реагировать на каждую жалобу, у них работа такая".

Деятельность "Сатанинской церкви", по словам основателя, сейчас приостановлена по его собственной инициативе. А вместо того чтобы продемонстрировать корреспонденту какой-нибудь несложный ритуал, Сатанинский отказывается и вздыхает: "Мне сейчас надо ехать в полицию".