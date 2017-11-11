Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с обрушением дома в Ижевске

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным погибших при частичном обрушении дома в Ижевске.
"Болью отозвалось в моем сердце трагическое известие об обрушении дома в Ижевске. Соболезную родным и близким погибших и молитвенно сопереживаю пострадавшим в результате происшествия", — говорится в соболезновании патриарха на его странице в Facebook.
По словам предстоятеля Русской Православной церкви, духовенство и миряне Ижевской епархии оказывают возможную помощь пострадавшим и родственникам погибших.
"Верю, что Милостивый Бог примет души усопших рабов Своих во обителях небесных и дарует утешение скорбящим, страждущим и лишившимся крова", — отметил патриарх Кирилл.