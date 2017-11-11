РПЦ не против уроков полового воспитания, заявил митрополит Иларион

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Русская православная церковь не выступает принципиально против уроков полового воспитания, но работа с подростками должна вестись "целомудренно", заявил в субботу глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

"Если эти уроки, как, к сожалению, это часто бывает, превращаются в развращение школьников и молодых людей, то да, конечно, Церковь будет выступать против таких уроков. Но в то же время ситуация, когда дети не знают элементарных вещей, касающихся так называемой сексуальной безопасности, — неправильная", — заявил митрополит.

По его мнению, определенная воспитательная и профилактическая работа должна вестись, чтобы подростки "соблюдали меры предосторожности, которые позволят им не заразиться СПИДом или какой-либо венерической болезнью".

По словам Илариона, работа с подростками в этом направлении должна "осуществляться целомудренно".

Он подчеркнул важность родительского внимания к этому вопросу. "Родители в нужный момент должны рассказать детям, как на свет появляются дети. Во многих семьях избегают таких разговоров или делают это с опозданием, когда ребенок уже все узнал от других", — отметил Иларион.