Более половины россиян доверяют РПЦ, показал опрос

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Более половины россиян заявили о своем доверии Русской православной церкви, гласят данные опроса фонда "Общественное мнение".

Как показал опрос, 64% опрошенных относят себя к православию, 8% к исламу, а 22% не считают себя верующими. В целом доверяют РПЦ 64% опрошенных, о своем недоверии заявили 19% респондентов. Говоря об отношении к патриарху Кириллу, 51% сказали, что доверяют, а 21% опрошенных сообщили об обратном.

Кроме того, 69% респондентов сообщили, что за последние годы их отношение к РПЦ не менялось, по 12% заявили об улучшении или ухудшении отношения.

По сообщению ФОМ, 47% респондентов считают, что в настоящее время РПЦ положительно влияет на общественную жизнь страны, 21% уверены, что РПЦ не оказывает влияния, а 10% высказались об отрицательном влиянии РПЦ на общественную жизнь страны.

Кроме того, 35% опрошенных полагают, что РПЦ вмешивается в те сферы общественной жизни, в которые вмешиваться не должна; не заметили излишнего вмешательства церкви 29% респондентов. Примером ненужного вмешательства РПЦ 7% опрошенных назвали вмешательство в сферу искусства.

Говоря о влиянии РПЦ на политику российских властей, 29% заявили, что РПЦ его не оказывает; 25% полагают, что влияние "слабое", а 16% — что "сильное". Кроме того, почти половина опрошенных (46%) выразили мнение, что за последние годы влияние РПЦ на власть не менялось, 24% считают, что возросло, а 3% — уменьшилось.

Отвечая на вопрос о влиянии РПЦ на культуру, 44% высказались о своем положительном отношении, а 33% выразили противоположную точку зрения. Согласно данным ФОМ, 61% опрошенных также полагают, что государственным органам следует учитывать позицию РПЦ в той же мере, что и позицию других общественных организаций.

Опрос "ФОМнибус" проводился 4–5 ноября в 104 населенных пунктах страны среди 1500 респондентов.