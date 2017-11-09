Мать Тереза имела "огромный счет" в Ватикане, считает скандальный журналист

РИМ, 9 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Мать Тереза обладала "огромной суммой" на счету ватиканского Института религиозных дел (IOR), который выполняет функции банка города-государства, утверждает итальянский журналист Джанлуиджи Нунци, представивший в Римe очередную книгу с разоблачениями в лоне католической церкви.

Святая Тереза Калькуттская, пишет скандально известный автор, располагала столь крупным счетом, что его закрытие привело бы к краху всего финансового учреждения.

Блаженная монахиня якобы имела прерогативу заходить в IOR через вспомогательный вход, где ее встречал один из ватиканских иерархов, связанных с епископом Полом Марцинкусом (именно он впоследствии попал в центр скандала с махинациями в IOR).

"В Ватикане существует блок людей, которые мешают реформистской деятельности папы Франциска, как в свое время было с Бенедиктом XVI. Этот блок ранее существовал под руководством Пола Марцинкуса", — заявил Нуцци.

На каких доказательствах базируется эта часть расследования, пока неизвестно. Также не вполне ясно, как и для каких целей мать Тереза могла накопить эту "огромную сумму".

Кроме того, в вышедшей в четверг книге "Первородный грех" Нуцци рассказывает о таинственном исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди, к пропаже которой, по мнению журналиста, может быть причастен Ватикан, а также о случаях педофилии в подготовительных классах семинарии святого Пия — учебном учреждении для будущих священников.

О сексуальных домогательствах в отношении учащихся семинарии журналисту рассказал бывший ее ученик поляк Камил Яжембовский. Он заявил, что неоднократно становился свидетелем сексуального насилия в отношении его сокурсника, который, считая себя "обязанным подчиниться", вступал в связь с одним из выпускников семинарии.

Яжембовский утверждает, что был исключен из школы в 2014 году после того, как попытался предать эти факты огласке.

В завершение презентации автор "Первородного греха" заявил коллегам-журналистам, что передал копию книги в офис промотора справедливости Ватикана, который в папском государстве исполняет функции прокурора, чтобы тот оценил изложенные в ней сведения и определил дальнейшие шаги.