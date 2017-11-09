Папа Франциск выразил озабоченность продолжающимся конфликтом на Украине

ВАТИКАН, 9 ноя — РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск вновь выразил серьезную озабоченность в связи с вооруженным конфликтом, продолжающимся на Украине.

Принимая в четверг в Апостольском дворце священников и семинаристов Украинской греко-католической церкви (УКГЦ), обучающихся в Риме, понтифик с болью говорил о войнах и насилии, происходящих в наши дни в мире и, в частности, о "драме войны" на Украине.

По его словам, эта война "порождает большие страдания, прежде всего, в вовлеченных в нее районах, которые станут еще более уязвимыми в результате приближающихся зимних холодов".

"Сильно стремление к справедливости и миру, которые исключат любые формы взяточничества, социальной или политической коррупции, той реальности, за которую всегда расплачиваются бедные", — подчеркнул в ходе аудиенции папа Римский.

"Боже, поддержи и укрепи тех, кто предпринимает усилия для создания все более справедливого и солидарного общества. Пусть они будут активно поддержаны конкретными усилиями церквей, верующих и всех людей доброй воли", — призвал Франциск.

Он также заметил, что еще со времен служения в Буэнос-Айресе бережно хранит небольшую украинскую икону Божией Матери Умиление, которую в свое время ему подарил нынешний глава УКГЦ, и которой молится ежедневно.

Папа Франциск не раз обращался к теме урегулирования украинского кризиса. В апреле 2016 года по его инициативе был проведен специальный сбор пожертвований среди всех католиков Европы в пользу пострадавших в результате украинского конфликта.