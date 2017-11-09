Легойда: захват униатами храма УПЦ похож на богоборчество эпохи коммунизма

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Московском патриархате назвали вопиющей ситуацию вокруг Благовещенского храма города Коломыи Иваново-Франковской области Украины, из которого представители Украинской греко-католической церкви (УГКЦ, униаты) изгнали православный приход.
"Совершенно немыслимо происходящее с прихожанами Благовещенского храма в городе Коломыя Ивано-Франковской епархии Украинской православной церкви, которых радикалы лишили права молитвы в своей церкви, в своей стране. Те беззаконие и ненависть, с которыми действуют лица, называющие себя прихожанами УГКЦ, напоминают о событиях эпохи военного коммунизма, когда верующих людей изгоняли из храмов под надуманными предлогами", — заявил в четверг глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Он отметил, что "действия захвативших храм достойны богоборцев эпохи коммунизма, но не верующих во Христа, которыми считают себя эти люди".
Попытки рейдерского захвата Благовещенского храма начались в июне этого года. Ситуация вокруг Благовещенского храма 13-14 июня обсуждалась на 76-й сессии Синода епископов УГКЦ, на которой, в частности, утверждалось, что "УГКЦ в Украине и в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы избегать силового противостояния и межконфессиональных конфликтов, и не стремится захватывать силой храмы или любое другое имущество". Четвертого октября Ивано-Франковский окружной административный суд подтвердил право религиозной общины УПЦ МП на совершение богослужений в Благовещенском храме.
Однако, как ранее заявили в Украинской православной церкви Московского патриархата, "ни позиция Синода УГКЦ, ни решения судов не помешали захвату православного храма в Коломые". По данным УПЦ, захват Благовещенского храма в городе Коломыя был осуществлен 18 октября священниками УГКЦ Михаилом Арсеничем и Юрием Атаманюком при поддержке "Правого сектора" (запрещен в РФ) и "Черной сотни".
Со стороны иерархов УГКЦ ранее неоднократно звучала критика в адрес духовенства и верующих Московского патриархата. В частности, в прошлом году глава украинских униатов архиепископ Святослав Шевчук раскритиковал встречу папы Франциска и патриарха Кирилла, состоявшуюся в феврале 2016 года.