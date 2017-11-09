Легойда: захват униатами храма УПЦ похож на богоборчество эпохи коммунизма

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Московском патриархате назвали вопиющей ситуацию вокруг Благовещенского храма города Коломыи Иваново-Франковской области Украины, из которого представители Украинской греко-католической церкви (УГКЦ, униаты) изгнали православный приход.

"Совершенно немыслимо происходящее с прихожанами Благовещенского храма в городе Коломыя Ивано-Франковской епархии Украинской православной церкви, которых радикалы лишили права молитвы в своей церкви, в своей стране. Те беззаконие и ненависть, с которыми действуют лица, называющие себя прихожанами УГКЦ, напоминают о событиях эпохи военного коммунизма, когда верующих людей изгоняли из храмов под надуманными предлогами", — заявил в четверг глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он отметил, что "действия захвативших храм достойны богоборцев эпохи коммунизма, но не верующих во Христа, которыми считают себя эти люди".

"Я призываю услышать призыв простых прихожан Благовещенского храма, которые обратились к президенту Украины, папе Римскому Франциску, международным организациям и украинской общественности с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг Благовещенского храма города Коломыи и принять необходимые меры для восстановления нарушенных прав православной общины", — заключил представитель РПЦ.

Попытки рейдерского захвата Благовещенского храма начались в июне этого года. Ситуация вокруг Благовещенского храма 13-14 июня обсуждалась на 76-й сессии Синода епископов УГКЦ, на которой, в частности, утверждалось, что "УГКЦ в Украине и в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы избегать силового противостояния и межконфессиональных конфликтов, и не стремится захватывать силой храмы или любое другое имущество". Четвертого октября Ивано-Франковский окружной административный суд подтвердил право религиозной общины УПЦ МП на совершение богослужений в Благовещенском храме.

Однако, как ранее заявили в Украинской православной церкви Московского патриархата, "ни позиция Синода УГКЦ, ни решения судов не помешали захвату православного храма в Коломые". По данным УПЦ, захват Благовещенского храма в городе Коломыя был осуществлен 18 октября священниками УГКЦ Михаилом Арсеничем и Юрием Атаманюком при поддержке "Правого сектора" (запрещен в РФ) и "Черной сотни".

Со стороны иерархов УГКЦ ранее неоднократно звучала критика в адрес духовенства и верующих Московского патриархата. В частности, в прошлом году глава украинских униатов архиепископ Святослав Шевчук раскритиковал встречу папы Франциска и патриарха Кирилла, состоявшуюся в феврале 2016 года.