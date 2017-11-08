В Казани открылся первый в России региональный центр изучения Торы

КАЗАНЬ, 8 ноя — РИА Новости. Первый в России региональный центр по изучению Торы открылся в Казани в среду с участием президента Татарстана Рустама Минниханова и главного раввина России Берл Лазара, сообщает пресс-служба главы республики.

"Самое главное, что вы создали центр для того, чтобы ваша молодежь и взрослые могли передавать традиции, знания, обычаи. Это очень важно. И то, как вы бережно относитесь к этому богатству, должно стать примером и для других национальностей, других религий, которые проживают в нашем регионе", — цитирует пресс-служба слова Минниханова.

Президент Татарстана заметил, что сам принцип создания дома учения при религиозном центре — это опыт, который можно и нужно перенять. "У нас столько мечетей, столько церквей… Такие места нужны, чтобы не только молиться. Необходимо создать систему передачи знаний, подготовки людей, которые могли бы нести эти знания", — уверен он.

Берл Лазар поблагодарил руководство Татарстана за большую поддержку, оказываемую местной еврейской общине. По его словам, до недавнего времени в России был только один центр изучения Торы — в Москве. "Подход руководства республики к нуждам и желаниям различных общин, помощь и поддержка, которую регион оказывает всем народам, живущим на территории республики, очень мудрые и правильные", — отметил главный раввин России.

Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода подчеркнул, что духовное развитие — это то, в чем нуждается молодежь разных национальностей и разных конфессий. "Безусловно, благодаря этому центру люди будут не только больше понимать основные постулаты Торы и трактовки Талмуда, но и впитывать морально-нравственные ценности, которые крайне необходимы сегодня", — сказал он.

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