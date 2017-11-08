Папа Римский огорчен обилием смартфонов на мессах

РИМ, 8 ноя – РИА Новости, Александр Логунов. Папа Римский Франциск выразил огорчение использованием мобильных телефонов для фотографирования во время богослужений.

"Когда проводящий мессу священник говорит: "Возвысим наши сердца", он не говорит "Поднимем наши телефоны для фотографий". Нет, это плохо, и мне очень печально, когда я провожу богослужение здесь на площади или в базилике и вижу так много поднятых телефонов — и причем не только верующих, но священников и епископов", — заявил понтифик во время всеобщей аудиенции на площади святого Петра.

Папа Франциск призвал переосмыслить значение и ценность таинств богослужения и причастия, "задавая себе простые вопросы": о том, как научить ребенка креститься и почему перед началом молитвы нужно преклонять колени.

"Месса — это не спектакль. Речь идет о том, чтобы идти навстречу страстям и воскресению Господа. Поэтому священник говорит "Возвысим наши сердца". Что это значит? Запомните: никаких телефонов", — сказал понтифик.

Ранее папа призвал не выпускать из рук Библию, как если бы это был смартфон, а также ограничить просмотр телевидения и использование телефона во время семейных ужинов.

Папа Франциск активно использует интернет-ресурсы для общения с верующими. Число его подписчиков в Twitter @Pontifex в октябре превысило 40 миллионов. Микроблог главы Римско-католической церкви ведется на девяти языках: английском, арабском, испанском, итальянском, латинском, немецком, польском, португальском и французском. При этом число фолловеров папского аккаунта в Instagram, который был открыт 19 марта 2015 года, недавно превысило 5 миллионов.