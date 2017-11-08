Президент Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, для РИА Новости

Последнее ужасное событие в Техасе, произошедшее в церкви в небольшом городке Америки, отчетливо показало разницу между различными угрозами терроризма. В Европе почти все массовые убийства и террористические атаки, которые произошли за последние годы, были совершены радикальными исламистами, которые полагали, что делают это во имя ислама. В Соединенных Штатах большинство террористических нападений совершаются американцами с серьезными психологическими проблемами, которые смогли получить право владеть оружием.

Что касается Европы, европейские лидеры смогли наконец объединить свои усилия, координируя работу спецслужб и сбор данных о лицах, подозреваемых в терроризме, способствуя экстрадиции и превентивному аресту потенциально опасных лиц. Федерика Могерини, Европейский комиссар по иностранным делам и политике безопасности, в прошлом году отметила, что за последние шесть месяцев Европа в отношении безопасности сделала больше, чем за последние сорок лет.

Президент Трамп видит источник причин последних нападений в США в проблемах психического здоровья, а не в слабости законов об обороте оружия. Если рассуждать в подобном ключе, мы то можно сказать, что теракты в Европе — исключительно религиозная проблема. К сожалению, реальная картина намного сложнее. Религиозный радикализм и проблемы психического здоровья становятся проблемой всеобщей безопасности, когда такие люди имеют доступ к оружию. Такой бесконтрольный доступ к оружию делает безумцев угрозой для всех людей. Отсутствие политической воли для решения этой проблемы не дает результата– вопрос остается нерешенным.

Как решается эта проблема с точки зрения еврейской традиции, какова позиция Торы по проблеме контроля над оружием? Может ли человек, у кого есть расстройство психики, иметь доступ к оружию?

© REUTERS / American statesmen / Nick Wagner Сотрудники правоохранительных органов США на месте стрельбы у церкви в Сазерленд-Спрингс в Техасе, США. 5 ноября 2017 © REUTERS / American statesmen / Nick Wagner Сотрудники правоохранительных органов США на месте стрельбы у церкви в Сазерленд-Спрингс в Техасе, США. 5 ноября 2017

После первого убийства, записанного в Библии, когда Каин убил единственного брата, книга Бытия продолжает описание потомков Каина вплоть до Лемеха, который родил четырех детей, каждый из которых сыграл важную роль в создании необходимых для человечества средств существования.

В Мидраше (раздел устной Торы, содержащий толкование учения иудаизма — прим.ред.) описывается ситуация, когда Лемех непреднамеренно убивает двух человек: Лемех был потомком Каина. Он был слеп, и он ходил на охоту со своим сыном Туваль-Каином. Его сын вел его за руку как поводырь, и когда видел зверя, говорил об этом своему отцу, а тот уже стрелял в них как охотник. Однажды Туваль-Каин крикнул отцу: "Я вижу там зверя!". Лемех натянул тетиву и выстрелил. Юноша посмотрел на мертвое тело и сказал своему отцу, что они убили не животное, а человека, у которого есть особенный знак на лбу. Лемех воскликнул в отчаянии: "Горе мне! Это мой предок, Каин!", и, вскинув руки в скорби, нечаянно ударил Туваль-Каина и тоже убил его.

Невозможно игнорировать символику, содержащуюся в этом Мидраше, в образах слепого охотника Лемеха, отца, и первого изготовителя оружия, его сына Туваль-Каина, который направляет оружие отца для использования.

Когда сегодня оружие отдается людям с эмоциональными проблемами и умственными расстройствами, мы, таким образом, отдаем оружие слепым, и сами становимся соучастниками любого бедствия, которое может произойти.

Как сегодня периодически проверяют пилотов, чтобы убедиться, что у них нет психического расстройства, связанного с суицидальными мыслями, чтобы не произошло того, что случилось на авиарейсе Germanwings, таким же образом и владельцы автоматического оружия должны периодически проходить проверку на предмет психической стабильности.

Такая "слепота" может быть вызвана как естественными причинами, но она может быть и добровольной. Слепота может быть у охотников, слепы могут быть и торговцы смертельным оружием. Вечная оговорка производителей оружия, продавцов и поставщиков оружия заключается в том, что проблема убийств не относится к их обязанностям. По сути, такое заявление впервые озвучено Лемехом своим женам, которые решили покинуть его после этого несчастного случая.

Заявление об ограничении ответственности является отличительной чертой нашего поколения. Мы работаем на основе ограниченных партнерства, компаний и организаций с ограниченной ответственностью.

Те фундаменталисты, которые используют слова конституции, чтобы оправдывать свободную продажу в США 300 миллионов единиц оружия, заблуждаются и ошибаются, как и все фундаменталисты в целом. Конституция была написана в мире, в котором не было автоматического оружия, а психология с психиатрией еще не сформировались как наука.

Основная часть политического дискурса в США посвящена борьбе с угрозой исламского терроризма. Мне сложно понять, почему все те же политики продолжают давать формальные обещания защиты прав как сумасшедшим с оружием, так добропорядочным гражданам Соединенных Штатов.

Нам стоит обратить внимание на то, как жены Лемеха отказались жить своей обычной жизнью с Лемехом после случая совершенного им непреднамеренного отцеубийства, которое закончилось еще и смертью собственного сына. Когда во время религиозной службы в маленьком городке детей и родителей убивает не иммигрант-чужак или религиозный фанатик, а близкий сосед и соотечественник, такие события должны стать сигналом для всех нас, что пустые политические ходы ничего не решат, надо менять правила всей игры.