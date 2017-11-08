Самый большой храм в рамках "Программы 200" построен в Москве

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Самый большой храм в рамках "Программы строительства православных храмов в Москве" возведен в районе Жулебино на юго-востоке столицы, церковь Сретения Господня рассчитана на тысячу человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе куратора программы, советника мэра Москвы Владимира Ресина.

Храм в Жулебино – также первый и единственный в Москве, который посвящен празднику Сретения Господня (Сретенский монастырь посвящен встрече чудотворной иконы Божией Матери "Владимирская"). Храм создан в классическом стиле, его высота – 49 метров, вместимость – 1 тысяча человек. Церковь венчают 13 куполов.

"Большое освящение храма, после благословения патриарха, пройдет в будущем году. До конца текущего года будут завершены строительство пристройки – крыльца, и внутренние отделочные работы в верхнем и нижнем храмах. Полностью сдать храм в эксплуатацию предстоит в конце 2018 года", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, сейчас готовится к освящению храм в честь иконы Божией Матери "Воспитание" в поселке Некрасовка, расположенный также на юго-востоке столицы. Церковь создана по индивидуальному проекту и выполнена в византийских традициях.

"Из всех храмов, которые мы построили по программе, а их уже около 60, этот занимает особое место. Это один из самых необычных храмов в Москве, аналогов ему пока нет", — сказал Ресин, слова которого приводит его пресс-служба.

© Фото предоставлено пресс-службой депутата Госдумы РФ Владимира Ресина Храм "Воспитание" в Некрасовке © Фото предоставлено пресс-службой депутата Госдумы РФ Владимира Ресина Храм "Воспитание" в Некрасовке

Главная цель программы строительства новых храмов в столице — снять нехватку "храмов шаговой доступности" в спальных районах. Программа активно реализуется с 2011 года. Ее также называют "Программа 200" — по числу планируемых к возведению церковно-приходских комплексов. В последние годы масштабы строительства были увеличены за счет территорий "Новой Москвы". Программа реализуется полностью на пожертвования граждан и организаций. Для сбора средств создан благотворительный Фонд поддержки строительства храмов города Москвы, сопредседателями которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Председатель Финансово-хозяйственного управления РПЦ митрополит Рязанский и Михайловский Марк ранее уточнил, что в первые годы реализации проекта возводились храмы на 200-300 человек, исходя из размеров предложенных участков. Однако в итоге было принято решение строить храмы не менее, чем на 500 человек. Земельные участки должны быть не менее 0,6 гектара, так как на них необходимо располагать храм на большое количество прихожан.