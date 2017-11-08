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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Гори в аду, Ципрас!": миллионы верующих Греции готовятся к восстанию

08:0008.11.2017
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© AFP 2017 / Sakis MitrolidisСтолкновение членов православной организации с полицией во время акции протеста против постановки пьесы Час дьявола в Салониках 18 октября 2017 годаСтолкновение членов православной организации с полицией во время акции протеста против постановки пьесы Час дьявола в Салониках 18 октября 2017 года
© AFP 2017 / Sakis Mitrolidis
Антон Скрипунов

"Греция променяла православие на деньги!" — уже которую неделю этот лозунг звучит и внутри страны, и за ее пределами. Христианский мир всерьез обеспокоен принятым в Греции законом, разрешающим гражданам с 15 лет менять пол. Жители православного государства готовятся к худшему, обвиняя премьер-министра страны Алексиса Ципраса в потакании Берлину и Брюсселю. О том, почему принятый документ грозит обернуться катастрофой для греческих властей и как скандал отразится на всей христианской Европе — в материале РИА Новости.

"Церковь мощнее государства"

Жительница Афин Александра вспоминает, как она, будучи подростком, услышала в церкви слова священника о том, что геи "плодят других геев", что распространение гомосексуализма сделает страну "крайне уязвимой для возможного нападения Турции".

"Но сейчас я, сменившая пол лесбиянка, чувствую себя свободной и гордой. Церковь может видеть вещи по-своему, но ее взгляды не должны влиять на основные права человека в единой Европе", — утверждает она.

Однако большая часть сограждан Александры ее мнения не разделяют. Многие греки встали на сторону Церкви, обладающей в стране большим авторитетом. В конституции статус православия закреплен как "господствующей в Греции религии". К нему себя причисляют более 70% граждан.

В стране действуют Константинопольская (север страны и острова) и Элладская православная церкви, последняя фактически является государственной ее духовенство получает зарплату из госбюджета.

© REUTERS / Alkis Konstantinidis Греческий парламент перед голосованием по закону с мерами по реформе экономики
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
Греческий парламент перед голосованием по закону с мерами по реформе экономики

 

Однако, несмотря ни на что, законопроект был принят, хоть и с мизерным перевесом голосов. Обсуждение документа было жарким: в дебатах участвовали все самые влиятельные персоны Греции. Так, в ответ на упрек спикера парламента Никоса Вуциса в том, что Церковь "слишком активно выступает против", патриарх Афинский и всея Греции Иероним призвал не разграничивать политику и религию.

"Вы спрашиваете, какова роль Церкви не только в Европе, но и во всем мире? Отвечаю: наша Церковь может предложить больше, чем все посольства Греции", — осадил патриарх своего оппонента.

Действительно, возможности у Церкви в Греции колоссальные. Она объединяет миллионы этнических греков как внутри страны, так и за ее пределами. Греческое духовенство имеет доступ даже в Белый дом. И именно при ее посредничестве Ципрас завязал дружбу с исламским миром, начав с проекта реставрации часовни над Гробом Господним, спонсором которого выступила Иордания.

"Черная метка" для премьера

Между тем греческое духовенство давно выдало Ципрасу "черную метку". В 2015 году Греция стала первой в мире православной страной, узаконившей гей-браки. Тогда влиятельные епископы практически единодушно прокляли премьер-министра, пожелав ему "гореть в аду".

Тот в ответ не стеснялся публично заявлять, что не верит в Бога. Теперь же речь идет уже о политической судьбе премьера. Но до последнего момента политик уверенно держался в своем кресле.

"Я прошу политиков, которые голосовали за закон, прекратить посещать церкви и обманывать нас, чтобы получить голоса на выборах. Зачем они нам нужны?" — заявил в одной из проповедей митрополит Феотидский Николай.

© AFP 2017Премьер-министр Греции Алексис Ципрас и патриарх Иерусалимский Феофил III
© AFP 2017
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас и патриарх Иерусалимский Феофил III

Еще более радикально и последовательно против политики Ципраса выступают афонские монахи. Святая Гора фактически является государством в государстве, и ее "граждане" имеют огромный вес в общественной жизни страны. Афонские монахи разъезжают по всей Греции с проповедями, выступают на телевидении и даже ведут ток-шоу. К их мнению апеллировали во время дебатов по закону даже члены "Независимых греков" — партнеров премьерской СИРИЗЫ.

"В нашем православном отечестве законодательно и неприкрыто бросают вызов божественному закону", — Священный Кинот (управляющий орган) Афона предрек Греции "катастрофу".

А простые  монахи называют греческих политиков иудами — за то, что те выменяли у ЕС скандальный закон на финансовую помощь. И заявляют, что будут "до конца отстаивать" многовековое правило: на Святую Гору допускаются только мужчины.

Греция. Святая Гора Афон
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Афонские монахи пригрозили властям Греции "восстанием мертвых"

Впрочем, Элладская церковь официально ведет себя в лучших традициях легендарной византийской дипломатии: то высшее духовенство ругает Ципраса, то на следующий день может пожелать ему "больших успехов во внешней политике". Такое "виляние" раздражает не только Афон, но и простых верующих. А некоторые эксперты даже заговорили о большом церковном расколе.

"Теоретически возможность такого раскола вполне вероятна, потому что подобные законы очень часто ставят Церковь перед очень серьезным выбором — продолжать общение с этой властью или нет. На самом деле вся история взаимоотношений Церкви и государства во все времена была историей нравственного выбора. … К сожалению, в Элладской церкви и Константинопольском патриархате подобные расколы возможны", — считает председатель византийского клуба "Катехон" при Институте философии РАН, политолог Аркадий Малер.

Демарш миллионов

Интересно, что в 2016 году монахи Афона с радостью приняли Путина, но не пустили с ним на Святую Гору Ципраса. И если в российском президенте православные Греции видят блюстителя "традиционных ценностей", то свой премьер-министр для них уже "политический мертвец".

"Тот факт, что его (Путина. — Прим. ред.) пустили на Афон, говорит об очень высокой оценке его деятельности и очень хорошем отношении к российскому государству. То, что на Афон не пустили Ципраса — это совершенно логично. Если на Афоне знают о политической деятельности человека, который хочет туда прибыть, то она изучается, а затем принимается решение. Уже того, что Ципрас является левым политиком, ставя секулярные ценности выше религиозных, достаточно для запрета на посещение Святой Горы", — подчеркивает Малер.

Немаловажной, по его мнению, является и позиция Русской церкви, усиливающей свое влияние в православном мире. Она уже давно последовательно выступает в защиту традиционных ценностей. Именно в РПЦ намекнули властям Греции и всей остальной Европы, что последователи Христа могут и взбунтоваться.

"Я думаю, в Греции сложилась та ситуация, которая описывается в нашем нормативном документе — Основах социальной концепции Русской православной церкви. Когда власть легализует действия, противоречащие православному вероучению, — это та ситуация, когда Церковь может призвать людей к гражданскому неповиновению", — замечает глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Митрополит Волоколамский Иларион. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В РПЦ назвали преступным греческий закон о смене пола с 15 лет

Такая опция, похоже, предусмотрена и Элладской церковью. В сотрясаемой экономическими неурядицами Греции это может вновь вылиться в массовые акции протеста. Только на этот раз на баррикадах окажутся самые уважаемые в стране люди.

"Церковь уже вступала в конфликты с правительством Ципраса, когда власти резко ограничивали финансирование Церкви в ходе кризиса. Но к падению премьера это не привело. В данном случае ситуация немного другая, так как затронут моральный вопрос, который вступает в явное противоречие с христианским учением, разрушает христианскую идентичность Греции", — полагает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

Православное духовенство уже предприняло "яркий политический демарш" — несколько дней по всей стране в знак возмущения звонили колокола. Кроме того, отмечает политолог, в Греции есть православные общественные движения, которые "играют определенную роль в политике и социальном служении, защищая консервативные ценности".

Так или иначе, православное большинство Греции посылает в Брюссель и Берлин четкий сигнал: если ЕС ударит православных по правой щеке, другая подставлена не будет. Будут баррикады.

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Религия и мировоззрение
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