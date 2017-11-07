Директор "Херсонеса": нужно совместное использование объектов музеями и РПЦ

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Внесение в федеральное законодательство положения о совместном использовании имущества религиозными организациями и учреждениями культуры помогло бы разрешить возможные конфликтные ситуации и улучшить церковно-государственное взаимодействие, считает директор историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Светлана Мельникова.

По словам Мельниковой, постановление правительства РФ № 490 от 2001 года "О порядке передачи религиозным организациям находящегося в федеральной собственности имущества религиозного назначения" позволяло совместное использование объектов представителями религиозных и государственных организаций. На смену указанному постановлению пришел принятый в 2010 году федеральный закон №327, имеющий схожее название, в котором нормы о совместном использовании уже нет.

"Возможно, что со мной не все согласятся, но когда мы работали в рамках постановления правительства №490, — сам закон, сама юридическая база как бы толкали нас (представителей церкви и музейного сообщества — ред.) к тому, что мы должны работать вместе. Ведь самое страшное, что может быть, это разъединенность. А когда мы работаем и пользуемся законодательством — совершенно на законном основании заключаем договора о совместном использовании, заключаем соглашения о форме деятельности, — это значительно облегчает работу руководителя и самой структуры музея", — сказала Мельникова РИА Новости.

Выступая на "Ассамблее Русского мира", прошедшей в Нижнем Новгороде, директор государственного музея "Херсонес Таврический" также выразила мнение, что принятие закона №327 родило "сложное взаимодействие между музеями и религиозными конфессиями", а также возникающий порой "искусственный конфликт". В качестве положительного примера того, как подобное взаимодействие было организовано во время действия постановления правительства №490, она привела ситуацию с кафедральным Успенским собором XII века во Владимире.

"Понятно, что этот памятник – национальная святыня и мировое достояние, и предмет его сохранности – это предмет государственный. С другой стороны, это величайшая святыня Русской православной церкви, единственное место в России и вообще в мире, где хранится наследие великого Андрея Рублева. И вот по этому 490-му постановлению у нас была выработана совершенно отличная православная, человеческая норма взаимоотношений. С одной стороны – это был государственный памятник, за который в полной мере нес ответственность федеральный музей-заповедник, с другой стороны – это главный кафедральный собор, где ежедневно шло богослужение. И мы договаривались", — сказала Мельникова.

Она выразила сожаление отсутствием в федеральном законе №327, регулирующем передачу религиозным организациям имущества религиозного назначения, положения о совместном использовании имущества религиозной организацией и организацией культуры: "Мне кажется, что это неправильно. Особенно, когда речь идет об особо ценных объектах культуры, входящих в список наследия ЮНЕСКО".

Комментируя по просьбе РИА Новости сложившуюся ситуацию вокруг Исаакиевского собора, Мельникова заметила, что "двух одинаковых ситуаций относительно взаимодействия любой конфессии и музея просто не бывает, и в каждом отдельном случае надо очень грамотно и спокойно разбираться в ситуации". По ее словам, в любом случае "нужно уходить от конфликтности".

"Я могу в данном случае опираться только на свой опыт Владимиро-Суздальского музея-заповедника (в 2010-2016 годах Мельникова была генеральным директором музея – ред.), и теперь уже имею некоторый опыт Херсонеса-Таврического, и повторю свою мысль: что очень много зависит от личностных позиций людей, которые стоят во главе процесса… Всегда очень многое зависит от личностного человеческого общения – представителей музейного сообщества и конфессий", — сказала собеседник агентства.

Она также выразила удовлетворение, что в случае с музеем "Херсонес Таврический", ряд объектов которого Крымская епархия вначале попросила передать ей в безвозмездное пользование, стороны в итоге "нашли понимание, услышали друг друга, приняли решение, что это несвоевременно", и возникшая было спорная ситуация тем самым благополучно разрешилась.