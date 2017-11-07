Необычный артефакт раскрыл тайну создания "Илиады" Гомера

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Археологи обнаружили на юге Греции миниатюрный камень с детально выгравированной сценой битвы, артефакт, по словам ученых, подтверждает основную версию происхождения знаменитой "Илиады" Гомера, сообщает The New York Times.

Камень обнаружили в ходе раскопок могилы крито-микенской эпохи в Пилосе. В 2015 году там были обнаружены останки критского воина, а также различные украшения возрастом около 3500 лет. Обнаруженный камень с изображением битвы относится к той же эпохе и, как полагают специалисты, принадлежит найденному ранее человеку. Ученых особенно поразил уровень детализации произведения: некоторые черты невозможно заметить невооруженным глазом.

"Детали поражают, особенно учитывая размер. С эстетической точки зрения это шедевр миниатюрного искусства", — подчеркивает Джон Беннет, директор Британской археологической школы в Афинах.

"Потрясающая боевая сцена на камне с печатью является одним из величайших шедевров Эгейского искусства, который вполне сравним с некоторыми рисунками Микеланджело", — отмечает в свою очередь историк Малкольм Винер.

© Фото : Jeff Vanderpool/University of Cincinnati Восстановленный камень с выгравированной сценой битвы крито-микенской эпохи, напоминающей сцену "Илиады" © Фото : Jeff Vanderpool/University of Cincinnati Восстановленный камень с выгравированной сценой битвы крито-микенской эпохи, напоминающей сцену "Илиады"

В процессе изучения артефакта ученые заметили, что сцена битвы сильно напоминает описанные в "Илиаде" поединок между Ахиллом и троянским принцем Гектором. В поэме детально описывается не только экипировка бойцов, но и то, как они двигались во время сражения.

В исторической науке господствует версия о том, что "Илиада" была создана в IX-VIII веках до нашей эры на основе мифов крито-микенской эпохи (XVI-XI века до нашей эры). Найденный миниатюрный камень подтверждает эту теорию, полагают ученые.

"Мы не говорим, что это (сцену битвы – ред.) придумал Гомер", — отмечает профессор Университета Цинциннати Шэрон Стокер. Скорее всего, сцена является частью повествовательного цикла, "знакомого как микенцам, так и минойцам".