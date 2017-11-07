Сатирик Михаил Задорнов отрекся от язычества

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Известный писатель и сатирик Михаил Задорнов, который проходит лечение от рака, перешел из неоязычества в православие, сообщил настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах города Москвы протоиерей Андрей Новиков.

"По просьбе родных и друзей соборовал Михаила Николаевича Задорнова. Два месяца назад Михаил Николаевич принес Богу покаяние в таинстве исповеди в Казанском соборе Москвы. Этот тяжелейший период своей жизни он проходит как примирившийся со святой Церковью православный христианин. Прошу молитв о рабе Божием Михаиле, в том числе, да простит ему милосердный Господь годы эпатажного заигрывания с язычеством", — написал священник на своей странице в Facebook.

Протоиерей уточнил, что опубликовал эту информацию "в согласии с ближайшими родственниками" Задорнова. По сообщениям СМИ, в начале 2016 года у него диагностировали опухоль головного мозга.

Михаил Задорнов — писатель-сатирик, юморист, актер. Наиболее известная тема его монологов — критика западного, в первую очередь американского, образа жизни и культуры. Кроме того, по данным СМИ, Задорнов выступал с лекциями на тему язычества.