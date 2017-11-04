"Богоматерь Казанская": куда исчезла самая популярная в России икона

Антон Скрипунов

День народного единства — праздник сравнительно недавний. Однако он основан на событии, имеющем не только исторический, но и религиозный смысл. Православные верующие в этот день вспоминают, как благодаря Казанской иконе Богоматери народному ополчению удалось освободить Москву.

Но сегодня этот праздник приходится отмечать без его главного символа — самой иконы. И никто не знает, как она исчезла и где сейчас. О мистическом появлении и столь же таинственном исчезновении главной русской святыни — в материале РИА Новости.

Знамя русского ополчения

По церковному преданию, икона явилась на пепелище. После страшного пожара в Казани в 1579 году местной жительнице Матроне явилась Богородица, указав, где найти завернутую в сукно икону. А когда она была найдена, молва о многочисленных чудесах дошла до самого царя Ивана Грозного, ему послали копию изображения.

Однако как на самом деле появился этот образ, неизвестно по сей день. По одной из версий, его привезли в мусульманскую Казань православные миссионеры, по другой — икону написал кто-то из местных жителей.

В 1611 году Казанская икона стала знаменем войска Дмитрия Пожарского. По легенде, перед самым штурмом захваченной поляками Москвы князь приказал воинам держать трехдневный пост и постоянно молиться перед чудотворной иконой. А когда столица Российского государства была освобождена, горожане и все воинство прошли крестным ходом с иконой на Лобное место, благодаря Матерь Божию за помощь стране и ее народу.

А спустя 20 лет почитание иконы стало общегосударственным — ее выбрали "покровительницей" русского войска во время Смоленской войны с Речью Посполитой. По всей стране появляются многочисленные списки (копии) икон Казанской Богоматери. Ближе к XVIII веку этот образ становится поистине общероссийским, символизируя не только заступничество Богородицы за страну, но и сплоченность народа. К XIX веку Казань стала центром паломничества — поклониться чудотворному образу приезжали христиане со всего света.

Кража века

Но именно всенародная популярность святыни сыграет с ней злую шутку. Чрезмерное количество списков зачастую приводило к путанице, многие верующие не понимали, где именно хранится оригинал. Духовенство даже издавало брошюры с доказательством того, что образ находится в Казанском Богородицком монастыре, построенном на месте обретения святыни.

Именно в эту обитель любил захаживать некто Варфоломей Чайкин. Особенно много времени он проводил возле иконы 25, 26 и 27 июня 1904 года — в эти дни в Казань привезли икону Богоматери "Смоленскую". Обе святыни были выставлены в центре храма, и в их честь в монастыре совершались длительные службы, после которых утомившиеся монахини сразу шли спать. А спустя два дня вся Казань испытала шок.

© Фото : предоставлено пресс-службой Казанской и Татарстанской митрополии Казанский Богородицкий монастырь. Фото начала XX века © Фото : предоставлено пресс-службой Казанской и Татарстанской митрополии Казанский Богородицкий монастырь. Фото начала XX века

"Толпы народа с раннего утра 29 июня окружили монастырь и, пока было возможно, заполнили собою храм, паперть и даже монастырский двор. Неподдельный ужас и горе выражались на лицах всех явившихся в обитель разделить общее невыразимое горе. Горькие слезы лились и у тех, кто рассказывал, и у тех, кто слушал про подробности этого печального события в жизни монастыря и православной Казани. Все чувствовали дорогую утрату монастыря как личную потерю. Никто не верил, чтобы похищение не раскрылось", — писал один из очевидцев.

Новость о краже быстро облетела всю страну. Многие увидели в этом дурной знак, к тому же буквально на следующий после похищения день у императора родился долгожданный наследник. За раскрытие преступления взялись лучшие сыщики, расследование курировал лично Николай II.

Ключевыми в деле стали показания девятилетней Евгении Кучеровой: она видела, как поздним вечером 28 июня к храму подошли Ананий Комов и Стоян Чайкин (имя Варфоломей было ненастоящим), которого в криминальных кругах считали первоклассным вором. Это помогло полиции выйти на преступников. А вот что было дальше — никто не может выяснить до сих пор. Существует несколько версий.

Икону уничтожили. Кучерова утверждала, что видела, как Комов и Чайкин разрубили икону топором и бросили в печь. Чайкин же постоянно менял показания — сначала говорил, что действительно уничтожил икону, потом заявил, что продал ее старообрядцам, ведь те давали огромные деньги за старорусские образа. Эту версию следствие рассматривало как основную.

"Судьба подлинника неизвестна. В Церкви считается, что образ исчез после кражи", — отмечает замглавы Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.

Украли не ту икону. Такие слухи появились сразу после трагедии, как только в Богородицком монастыре выставили копию иконы. Есть версия, что каждый вечер перед закрытием храма игуменья убирала оригинал в тайник, ставя на его место список. Как бы то ни было, выставляемый после 1904 года образ тоже похитили — либо в 1917 году, либо год спустя, в 1918-м. Что с ним было дальше, никому не известно.

"Первый образ бесследно исчез после революции 1917 года", — в свою очередь, полагает настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове (Москва) протоиерей Александр Агейкин.

В 90-е годы появился миф о том, что икону перепрятали чекисты. Согласно легенде, во время войны с ней по личной инициативе Сталина якобы совершали облет линии фронта.

Икона хранится в частной коллекции или у католиков. В 1960 году в Русской православной церкви за границей стало известно о некоем английском коллекционере, у которого есть "древняя Казанская икона Богоматери, во многом походившая на подлинную". Возникла версия, что икону спасли соратники генерала Врангеля, затем она оказалась в США, но местной православной общине пришлось ее продать.

Еще одна версия гласит, что португальские католики выкупили икону у того английского коллекционера и привезли ее в Фатиму — там в 1917 году детям тоже чудесным образом являлась Богородица. В Фатиме действительно хранится оклад от православной иконы, причем некоторые ученые заявляют, что он принадлежал оригинальному образу.

По еще одной версии, икону передали папе римскому Иоанну Павлу II, в личных покоях которого она хранилась 11 лет. В 2004 году "ватиканский" образ передали Русской православной церкви. Теперь он хранится в Казанском Богородицком монастыре.

"Переданный католиками образ на самом деле является списком", — объясняет религиовед Алексей Юдин.

Сейчас в России, помимо "ватиканского", хранится несколько списков, считающихся чудотворными. Самые известные находятся в Казанских соборах Москвы и Санкт-Петербурга. По своим размерам они, судя по составленным в XIX веке описаниям, чуть больше оригинала. С 2011 года копию Казанской иконы доставили на МКС.

По всей стране разбросаны десятки храмов и монастырей в честь этого образа. Практически в каждом регионе есть свои местночтимые иконы Казанской Богоматери. Как ни парадоксально, таинственное исчезновение явленной иконы только усилило ее почитание среди верующих.